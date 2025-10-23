Текущая цена DESK сегодня составляет 0,00076872 USD. Следите за обновлениями цены DESK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DESK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена DESK сегодня составляет 0,00076872 USD. Следите за обновлениями цены DESK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DESK прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DESK

Информация о цене DESK

Официальный сайт DESK

Токеномика DESK

Прогноз цен DESK

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип DESK

Цена DESK (DESK)

Не в листинге

Текущая цена 1 DESK в USD:

$0,00076879
$0,00076879$0,00076879
-0,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены DESK (DESK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:36:18 (UTC+8)

Информация о ценах DESK (DESK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00076871
$ 0,00076871$ 0,00076871
Мин 24Ч
$ 0,00077162
$ 0,00077162$ 0,00077162
Макс 24Ч

$ 0,00076871
$ 0,00076871$ 0,00076871

$ 0,00077162
$ 0,00077162$ 0,00077162

$ 0,00474878
$ 0,00474878$ 0,00474878

$ 0,00076871
$ 0,00076871$ 0,00076871

-0,00%

-0,36%

-28,02%

-28,02%

Текущая цена DESK (DESK) составляет $0,00076872. За последние 24 часа DESK торговался в диапазоне от $ 0,00076871 до $ 0,00077162, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DESK за все время составляет $ 0,00474878, а минимальная – $ 0,00076871.

Что касается краткосрочной динамики, DESK изменился на -0,00% за последний час, на -0,36% за 24 часа и на -28,02% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DESK (DESK)

$ 710,26K
$ 710,26K$ 710,26K

--
----

$ 768,72K
$ 768,72K$ 768,72K

923,96M
923,96M 923,96M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация DESK составляет $ 710,26K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DESK составляет 923,96M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 768,72K.

История цен DESK (DESK) в USD

За сегодня изменение цены DESK на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DESK на USD составило $ -0,0001249665.
За последние 60 дней изменение цены DESK на USD составило $ -0,0003757198.
За последние 90 дней изменение цены DESK на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,36%
30 дней$ -0,0001249665-16,25%
60 дней$ -0,0003757198-48,87%
90 дней$ 0--

Что такое DESK (DESK)

DESK is a next-generation DeFi perpetual trading infrastructure designed for both human traders and AI agents. The protocol combines two trading systems: a Pool-based model (evolved from the HMX platform) and a new Central Limit Order Book (CLOB) engine. DESK enables cross-margin trading, embedded money markets, real-time oracle feeds (via Pyth, Stork, RedStone), and modular integration with AI trading agents. Its architecture focuses on scalability, capital efficiency, and developer extensibility—making DESK a core building block for the future of onchain perps.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DESK (DESK)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены DESK (USD)

Сколько будет стоить DESK (DESK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DESK (DESK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DESK.

Проверьте прогноз цены DESK!

DESK на местную валюту

Токеномика DESK (DESK)

Понимание токеномики DESK (DESK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DESK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DESK (DESK)

Сколько стоит DESK (DESK) на сегодня?
Актуальная цена DESK в USD – 0,00076872 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DESK в USD?
Текущая цена DESK в USD составляет $ 0,00076872. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DESK?
Рыночная капитализация DESK составляет $ 710,26K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DESK?
Циркулирующее предложение DESK составляет 923,96M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DESK?
DESK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00474878 USD.
Какова была минимальная цена DESK за все время (ATL)?
DESK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00076871 USD.
Каков объем торгов DESK?
Объем торгов за последние 24 часа для DESK составляет -- USD.
Вырастет ли DESK в цене в этом году?
DESK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DESK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:36:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии DESK (DESK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.