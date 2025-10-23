Что такое DESK (DESK)

DESK is a next-generation DeFi perpetual trading infrastructure designed for both human traders and AI agents. The protocol combines two trading systems: a Pool-based model (evolved from the HMX platform) and a new Central Limit Order Book (CLOB) engine. DESK enables cross-margin trading, embedded money markets, real-time oracle feeds (via Pyth, Stork, RedStone), and modular integration with AI trading agents. Its architecture focuses on scalability, capital efficiency, and developer extensibility—making DESK a core building block for the future of onchain perps. DESK is a next-generation DeFi perpetual trading infrastructure designed for both human traders and AI agents. The protocol combines two trading systems: a Pool-based model (evolved from the HMX platform) and a new Central Limit Order Book (CLOB) engine. DESK enables cross-margin trading, embedded money markets, real-time oracle feeds (via Pyth, Stork, RedStone), and modular integration with AI trading agents. Its architecture focuses on scalability, capital efficiency, and developer extensibility—making DESK a core building block for the future of onchain perps.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DESK (DESK) Официальный веб-сайт

Прогноз цены DESK (USD)

Сколько будет стоить DESK (DESK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DESK (DESK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DESK.

Проверьте прогноз цены DESK!

DESK на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика DESK (DESK)

Понимание токеномики DESK (DESK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DESK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DESK (DESK) Сколько стоит DESK (DESK) на сегодня? Актуальная цена DESK в USD – 0,00076872 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DESK в USD? $ 0,00076872 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DESK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DESK? Рыночная капитализация DESK составляет $ 710,26K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DESK? Циркулирующее предложение DESK составляет 923,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DESK? DESK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00474878 USD . Какова была минимальная цена DESK за все время (ATL)? DESK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00076871 USD . Каков объем торгов DESK? Объем торгов за последние 24 часа для DESK составляет -- USD . Вырастет ли DESK в цене в этом году? DESK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DESK для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии DESK (DESK)