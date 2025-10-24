Текущая цена Degen Hours сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SLEEP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SLEEP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Degen Hours сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SLEEP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SLEEP прямо сейчас на MEXC.

Цена Degen Hours (SLEEP)

Не в листинге

Текущая цена 1 SLEEP в USD:

--
----
+2,00%1D
График цены Degen Hours (SLEEP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:47:57 (UTC+8)

Информация о ценах Degen Hours (SLEEP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,96%

+2,01%

-8,78%

-8,78%

Текущая цена Degen Hours (SLEEP) составляет --. За последние 24 часа SLEEP торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SLEEP за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SLEEP изменился на +0,96% за последний час, на +2,01% за 24 часа и на -8,78% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Degen Hours (SLEEP)

$ 67,59K
$ 67,59K$ 67,59K

--
----

$ 67,59K
$ 67,59K$ 67,59K

10,00B
10,00B 10,00B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Degen Hours составляет $ 67,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SLEEP составляет 10,00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 67,59K.

История цен Degen Hours (SLEEP) в USD

За сегодня изменение цены Degen Hours на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Degen Hours на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Degen Hours на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Degen Hours на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,01%
30 дней$ 0-63,34%
60 дней$ 0-68,70%
90 дней$ 0--

Что такое Degen Hours (SLEEP)

Degen Hours (SLEEP) is a project that seeks to reward community and really bring eyes in the ecosystem to a project with a team oriented approach. We created Sleep which is something that non crypto natives and crypto natives alike can relate to. We are aiming to really utilize a variety of approaches to standing out, including unique approaches to LPs, Community management and marketing and a long term vision.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Degen Hours (SLEEP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Degen Hours (USD)

Сколько будет стоить Degen Hours (SLEEP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Degen Hours (SLEEP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Degen Hours.

Проверьте прогноз цены Degen Hours!

SLEEP на местную валюту

Токеномика Degen Hours (SLEEP)

Понимание токеномики Degen Hours (SLEEP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SLEEP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Degen Hours (SLEEP)

Сколько стоит Degen Hours (SLEEP) на сегодня?
Актуальная цена SLEEP в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SLEEP в USD?
Текущая цена SLEEP в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Degen Hours?
Рыночная капитализация SLEEP составляет $ 67,59K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SLEEP?
Циркулирующее предложение SLEEP составляет 10,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SLEEP?
SLEEP достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена SLEEP за все время (ATL)?
SLEEP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SLEEP?
Объем торгов за последние 24 часа для SLEEP составляет -- USD.
Вырастет ли SLEEP в цене в этом году?
SLEEP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SLEEP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:47:57 (UTC+8)

