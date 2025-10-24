Что такое Degen Hours (SLEEP)

Degen Hours (SLEEP) is a project that seeks to reward community and really bring eyes in the ecosystem to a project with a team oriented approach. We created Sleep which is something that non crypto natives and crypto natives alike can relate to. We are aiming to really utilize a variety of approaches to standing out, including unique approaches to LPs, Community management and marketing and a long term vision.

Источник Degen Hours (SLEEP) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Degen Hours (USD)

Сколько будет стоить Degen Hours (SLEEP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Degen Hours (SLEEP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Degen Hours.

SLEEP на местную валюту

Токеномика Degen Hours (SLEEP)

Понимание токеномики Degen Hours (SLEEP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SLEEP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Degen Hours (SLEEP) Сколько стоит Degen Hours (SLEEP) на сегодня? Актуальная цена SLEEP в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SLEEP в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SLEEP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Degen Hours? Рыночная капитализация SLEEP составляет $ 67,59K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SLEEP? Циркулирующее предложение SLEEP составляет 10,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SLEEP? SLEEP достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена SLEEP за все время (ATL)? SLEEP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SLEEP? Объем торгов за последние 24 часа для SLEEP составляет -- USD . Вырастет ли SLEEP в цене в этом году? SLEEP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SLEEP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Degen Hours (SLEEP)