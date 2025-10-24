Текущая цена Decrypting сегодня составляет 0,00321587 USD. Следите за обновлениями цены DCRYPT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DCRYPT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Decrypting сегодня составляет 0,00321587 USD. Следите за обновлениями цены DCRYPT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DCRYPT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DCRYPT

Информация о цене DCRYPT

Whitepaper DCRYPT

Официальный сайт DCRYPT

Токеномика DCRYPT

Прогноз цен DCRYPT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Decrypting

Цена Decrypting (DCRYPT)

Не в листинге

Текущая цена 1 DCRYPT в USD:

$0,00321587
$0,00321587$0,00321587
-1,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Decrypting (DCRYPT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:33:39 (UTC+8)

Информация о ценах Decrypting (DCRYPT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00288268
$ 0,00288268$ 0,00288268
Мин 24Ч
$ 0,00329856
$ 0,00329856$ 0,00329856
Макс 24Ч

$ 0,00288268
$ 0,00288268$ 0,00288268

$ 0,00329856
$ 0,00329856$ 0,00329856

$ 0,01196398
$ 0,01196398$ 0,01196398

$ 0,00271012
$ 0,00271012$ 0,00271012

+0,81%

-1,91%

-16,76%

-16,76%

Текущая цена Decrypting (DCRYPT) составляет $0,00321587. За последние 24 часа DCRYPT торговался в диапазоне от $ 0,00288268 до $ 0,00329856, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DCRYPT за все время составляет $ 0,01196398, а минимальная – $ 0,00271012.

Что касается краткосрочной динамики, DCRYPT изменился на +0,81% за последний час, на -1,91% за 24 часа и на -16,76% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Decrypting (DCRYPT)

$ 158,96K
$ 158,96K$ 158,96K

--
----

$ 321,59K
$ 321,59K$ 321,59K

49,43M
49,43M 49,43M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Decrypting составляет $ 158,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DCRYPT составляет 49,43M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 321,59K.

История цен Decrypting (DCRYPT) в USD

За сегодня изменение цены Decrypting на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Decrypting на USD составило $ -0,0006610304.
За последние 60 дней изменение цены Decrypting на USD составило $ -0,0010965936.
За последние 90 дней изменение цены Decrypting на USD составило $ -0,00528017760441698.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,91%
30 дней$ -0,0006610304-20,55%
60 дней$ -0,0010965936-34,09%
90 дней$ -0,00528017760441698-62,14%

Что такое Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Decrypting (DCRYPT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Decrypting (USD)

Сколько будет стоить Decrypting (DCRYPT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Decrypting (DCRYPT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Decrypting.

Проверьте прогноз цены Decrypting!

DCRYPT на местную валюту

Токеномика Decrypting (DCRYPT)

Понимание токеномики Decrypting (DCRYPT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DCRYPT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Decrypting (DCRYPT)

Сколько стоит Decrypting (DCRYPT) на сегодня?
Актуальная цена DCRYPT в USD – 0,00321587 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DCRYPT в USD?
Текущая цена DCRYPT в USD составляет $ 0,00321587. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Decrypting?
Рыночная капитализация DCRYPT составляет $ 158,96K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DCRYPT?
Циркулирующее предложение DCRYPT составляет 49,43M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DCRYPT?
DCRYPT достиг максимальной цены (ATH) в 0,01196398 USD.
Какова была минимальная цена DCRYPT за все время (ATL)?
DCRYPT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00271012 USD.
Каков объем торгов DCRYPT?
Объем торгов за последние 24 часа для DCRYPT составляет -- USD.
Вырастет ли DCRYPT в цене в этом году?
DCRYPT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DCRYPT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:33:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Decrypting (DCRYPT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.