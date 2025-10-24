Что такое Decentralized Gaming Network (DGN)

DGN is a decentralized, trustless, peer-to-peer (P2P) gaming bot built natively for the Telegram ecosystem. Its purpose is to solve the fundamental flaws of existing online gaming and betting platforms by eliminating the centralized "house," ensuring fairness, and preventing scams. The bot allows any Telegram group to become a decentralized betting arena where the community owns the game. The DGN bot enables users to engage in P2P wagers, poker, and blackjack directly within their Telegram group chats.

Источник Decentralized Gaming Network (DGN) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Decentralized Gaming Network (USD)

Сколько будет стоить Decentralized Gaming Network (DGN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Decentralized Gaming Network (DGN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Decentralized Gaming Network.

DGN на местную валюту

Токеномика Decentralized Gaming Network (DGN)

Понимание токеномики Decentralized Gaming Network (DGN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DGN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Decentralized Gaming Network (DGN) Сколько стоит Decentralized Gaming Network (DGN) на сегодня? Актуальная цена DGN в USD – 0,00063614 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DGN в USD? $ 0,00063614 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DGN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Decentralized Gaming Network? Рыночная капитализация DGN составляет $ 63,61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DGN? Циркулирующее предложение DGN составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DGN? DGN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00738296 USD . Какова была минимальная цена DGN за все время (ATL)? DGN достиг минимальной цены (ATL) в 0,0006264 USD . Каков объем торгов DGN? Объем торгов за последние 24 часа для DGN составляет -- USD . Вырастет ли DGN в цене в этом году? DGN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DGN для более подробного анализа.

