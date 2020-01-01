Токеномика Dank Frog (DANK) Откройте для себя ключевую информацию о Dank Frog (DANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dank Frog (DANK) Take Over (CTO), where the community took charge of the project to create something new and exciting in the crypto space. It is about collectibles. Meme coin based on legendary MLG Frog meme which main purpose is to be collected and hold. The $DANK project is a meme coin revolution fully powered by the community. It started as a Community Inspired by the viral power of frog memes and meme coins like $PEPE, $DANK aims to leverage humor, community spirit, and hype to become the next meme coin sensation on the Solana blockchain. Официальный сайт: https://dankfrogcto.com/ Купить DANK сейчас!

Токеномика и анализ цен Dank Frog (DANK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dank Frog (DANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,53K $ 4,53K $ 4,53K Общее предложение: $ 999,10M $ 999,10M $ 999,10M Оборотное предложение: $ 999,10M $ 999,10M $ 999,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,53K $ 4,53K $ 4,53K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dank Frog (DANK)

Токеномика Dank Frog (DANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dank Frog (DANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DANK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DANK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DANK, изучите текущую цену DANK!

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