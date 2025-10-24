Текущая цена CV3 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CV3AI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CV3AI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена CV3 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CV3AI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CV3AI прямо сейчас на MEXC.

Цена CV3 (CV3AI)

Текущая цена 1 CV3AI в USD:

$0,00013439
+6,50%1D
USD
График цены CV3 (CV3AI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:32:51 (UTC+8)

Информация о ценах CV3 (CV3AI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

+6,55%

+2,53%

+2,53%

Текущая цена CV3 (CV3AI) составляет --. За последние 24 часа CV3AI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CV3AI за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CV3AI изменился на -- за последний час, на +6,55% за 24 часа и на +2,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация CV3 (CV3AI)

$ 133,05K
--
$ 133,05K
990,00M
990 000 000,0
Текущая рыночная капитализация CV3 составляет $ 133,05K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CV3AI составляет 990,00M, а общее предложение – 990000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 133,05K.

История цен CV3 (CV3AI) в USD

За сегодня изменение цены CV3 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены CV3 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены CV3 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены CV3 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,55%
30 дней$ 0-38,67%
60 дней$ 0-55,42%
90 дней$ 0--

Что такое CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены CV3 (USD)

Сколько будет стоить CV3 (CV3AI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CV3 (CV3AI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CV3.

Проверьте прогноз цены CV3!

CV3AI на местную валюту

Токеномика CV3 (CV3AI)

Понимание токеномики CV3 (CV3AI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CV3AI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CV3 (CV3AI)

Сколько стоит CV3 (CV3AI) на сегодня?
Актуальная цена CV3AI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CV3AI в USD?
Текущая цена CV3AI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация CV3?
Рыночная капитализация CV3AI составляет $ 133,05K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CV3AI?
Циркулирующее предложение CV3AI составляет 990,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CV3AI?
CV3AI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена CV3AI за все время (ATL)?
CV3AI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов CV3AI?
Объем торгов за последние 24 часа для CV3AI составляет -- USD.
Вырастет ли CV3AI в цене в этом году?
CV3AI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CV3AI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии CV3 (CV3AI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.