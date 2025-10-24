Что такое CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility. It's not just a job board. It's an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting. 🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences. Enhances your résumé using AI to better match each role. Scores and ranks jobs by match quality. Applies on your behalf (with approval). Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain. Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs 1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé 🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally. Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching. Generates shortlists of matched, verified résumés. Automates outreach and applicant tracking. Prevents fraud with on-chain résumé authentication. Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients 🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring: Tamper-proof work history AI-generated trust scores Resume + job matching audits Decentralized professional identity 💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base) Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai) Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

Сколько будет стоить CV3 (CV3AI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CV3 (CV3AI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CV3.

CV3AI на местную валюту

Токеномика CV3 (CV3AI)

Понимание токеномики CV3 (CV3AI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CV3AI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CV3 (CV3AI) Сколько стоит CV3 (CV3AI) на сегодня? Актуальная цена CV3AI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CV3AI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CV3AI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CV3? Рыночная капитализация CV3AI составляет $ 133,05K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CV3AI? Циркулирующее предложение CV3AI составляет 990,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CV3AI? CV3AI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена CV3AI за все время (ATL)? CV3AI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CV3AI? Объем торгов за последние 24 часа для CV3AI составляет -- USD . Вырастет ли CV3AI в цене в этом году? CV3AI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CV3AI для более подробного анализа.

