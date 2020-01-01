Токеномика CryptoDM (CDM) Откройте для себя ключевую информацию о CryptoDM (CDM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CryptoDM (CDM) CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client

Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool

Data: Real-Time In Messenger Crypto Data Официальный сайт: https://cryptodm.io Whitepaper: https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation Купить CDM сейчас!

Токеномика и анализ цен CryptoDM (CDM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoDM (CDM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,71K $ 15,71K $ 15,71K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 900,00K $ 900,00K $ 900,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,46K $ 17,46K $ 17,46K Исторический максимум: $ 0,065531 $ 0,065531 $ 0,065531 Исторический минимум: $ 0,01538494 $ 0,01538494 $ 0,01538494 Текущая цена: $ 0,01745828 $ 0,01745828 $ 0,01745828 Узнайте больше о цене CryptoDM (CDM)

Токеномика CryptoDM (CDM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CryptoDM (CDM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CDM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CDM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDM, изучите текущую цену CDM!

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