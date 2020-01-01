Токеномика CryptoDM (CDM)

Токеномика CryptoDM (CDM)

Откройте для себя ключевую информацию о CryptoDM (CDM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о CryptoDM (CDM)

CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool.

Beta Functionalities that are live include:

  • Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client
  • Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool
  • Data: Real-Time In Messenger Crypto Data

Официальный сайт:
https://cryptodm.io
Whitepaper:
https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation

Токеномика и анализ цен CryptoDM (CDM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoDM (CDM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,71K
$ 15,71K$ 15,71K
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 900,00K
$ 900,00K$ 900,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,46K
$ 17,46K$ 17,46K
Исторический максимум:
$ 0,065531
$ 0,065531$ 0,065531
Исторический минимум:
$ 0,01538494
$ 0,01538494$ 0,01538494
Текущая цена:
$ 0,01745828
$ 0,01745828$ 0,01745828

Токеномика CryptoDM (CDM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CryptoDM (CDM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CDM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CDM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDM, изучите текущую цену CDM!

Прогноз цены CDM

Хотите узнать, куда может двигаться CDM? Наша страница прогноза цены CDM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.