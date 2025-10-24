Что такое crypto is a joke (JOKECOIN)

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision. jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о crypto is a joke (JOKECOIN) Сколько стоит crypto is a joke (JOKECOIN) на сегодня? Актуальная цена JOKECOIN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JOKECOIN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JOKECOIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация crypto is a joke? Рыночная капитализация JOKECOIN составляет $ 9,40K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JOKECOIN? Циркулирующее предложение JOKECOIN составляет 999,26M USD . Какова была максимальная цена (ATH) JOKECOIN? JOKECOIN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена JOKECOIN за все время (ATL)? JOKECOIN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов JOKECOIN? Объем торгов за последние 24 часа для JOKECOIN составляет -- USD . Вырастет ли JOKECOIN в цене в этом году? JOKECOIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JOKECOIN для более подробного анализа.

