Что такое Cosmo (COSMO)

Cosmo is a community-driven meme token on the Base blockchain. The project originated from a sleek greyhound featured in an official Base chain update video, which the community embraced as the unofficial dog of Base. Cosmo focuses on the cultural and narrative layer of the Base ecosystem, emphasizing community-led growth, storytelling, and content creation. The token has no promised utility or financial value, and is intended purely as a cultural and social experiment. Cosmo is a community-driven meme token on the Base blockchain. The project originated from a sleek greyhound featured in an official Base chain update video, which the community embraced as the unofficial dog of Base. Cosmo focuses on the cultural and narrative layer of the Base ecosystem, emphasizing community-led growth, storytelling, and content creation. The token has no promised utility or financial value, and is intended purely as a cultural and social experiment.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Cosmo (COSMO) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Cosmo (USD)

Сколько будет стоить Cosmo (COSMO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cosmo (COSMO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cosmo.

Проверьте прогноз цены Cosmo!

COSMO на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Cosmo (COSMO)

Понимание токеномики Cosmo (COSMO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COSMO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cosmo (COSMO) Сколько стоит Cosmo (COSMO) на сегодня? Актуальная цена COSMO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена COSMO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена COSMO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Cosmo? Рыночная капитализация COSMO составляет $ 48,12K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение COSMO? Циркулирующее предложение COSMO составляет 905,20M USD . Какова была максимальная цена (ATH) COSMO? COSMO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена COSMO за все время (ATL)? COSMO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов COSMO? Объем торгов за последние 24 часа для COSMO составляет -- USD . Вырастет ли COSMO в цене в этом году? COSMO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COSMO для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Cosmo (COSMO)