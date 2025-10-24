Текущая цена Cosmo сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены COSMO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COSMO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Cosmo сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены COSMO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COSMO прямо сейчас на MEXC.

Логотип Cosmo

Цена Cosmo (COSMO)

Не в листинге

Текущая цена 1 COSMO в USD:

--
----
+2,60%1D
mexc
USD
График цены Cosmo (COSMO) в реальном времени
Информация о ценах Cosmo (COSMO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,99%

+2,68%

-4,63%

-4,63%

Текущая цена Cosmo (COSMO) составляет --. За последние 24 часа COSMO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена COSMO за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, COSMO изменился на +0,99% за последний час, на +2,68% за 24 часа и на -4,63% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Cosmo (COSMO)

$ 48,12K
$ 48,12K$ 48,12K

--
----

$ 48,12K
$ 48,12K$ 48,12K

905,20M
905,20M 905,20M

905 204 147,8626863
905 204 147,8626863 905 204 147,8626863

Текущая рыночная капитализация Cosmo составляет $ 48,12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение COSMO составляет 905,20M, а общее предложение – 905204147.8626863. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48,12K.

История цен Cosmo (COSMO) в USD

За сегодня изменение цены Cosmo на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Cosmo на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Cosmo на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Cosmo на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,68%
30 дней$ 0-21,24%
60 дней$ 0-77,64%
90 дней$ 0--

Что такое Cosmo (COSMO)

Cosmo is a community-driven meme token on the Base blockchain. The project originated from a sleek greyhound featured in an official Base chain update video, which the community embraced as the unofficial dog of Base. Cosmo focuses on the cultural and narrative layer of the Base ecosystem, emphasizing community-led growth, storytelling, and content creation. The token has no promised utility or financial value, and is intended purely as a cultural and social experiment.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Cosmo (COSMO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Cosmo (USD)

Сколько будет стоить Cosmo (COSMO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cosmo (COSMO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cosmo.

Проверьте прогноз цены Cosmo!

COSMO на местную валюту

Токеномика Cosmo (COSMO)

Понимание токеномики Cosmo (COSMO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COSMO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cosmo (COSMO)

Сколько стоит Cosmo (COSMO) на сегодня?
Актуальная цена COSMO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена COSMO в USD?
Текущая цена COSMO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Cosmo?
Рыночная капитализация COSMO составляет $ 48,12K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение COSMO?
Циркулирующее предложение COSMO составляет 905,20M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) COSMO?
COSMO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена COSMO за все время (ATL)?
COSMO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов COSMO?
Объем торгов за последние 24 часа для COSMO составляет -- USD.
Вырастет ли COSMO в цене в этом году?
COSMO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COSMO для более подробного анализа.
