Токеномика CorionPlatform (CORXS) Откройте для себя ключевую информацию о CorionPlatform (CORXS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CorionPlatform (CORXS) CORXS is a meme token championing DeFi’s core values: fair launch, equal access, and decentralization. It is an experimental token designed to promote the original spirit of DeFi — fair launch, equal opportunity for all, and a truly decentralized environment. It serves as a playful yet principled initiative within the Solana ecosystem, with no VC backing, no pre-mine, and a 100% community-driven approach. CORXS aims to engage users not only through humor but also by encouraging participation in a transparent, inclusive, and censorship-resistant financial system. Официальный сайт: https://corion.io/ Купить CORXS сейчас!

Токеномика и анализ цен CorionPlatform (CORXS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CorionPlatform (CORXS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,16K $ 23,16K $ 23,16K Общее предложение: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M Оборотное предложение: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,16K $ 23,16K $ 23,16K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CorionPlatform (CORXS)

Токеномика CorionPlatform (CORXS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CorionPlatform (CORXS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CORXS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CORXS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CORXS, изучите текущую цену CORXS!

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