Что такое CLANS (CLANS)

$CLANS is the utility and governance token at the heart of the Quitcoin Clans ecosystem. It fuels the upcoming Crypto Uniti Games, an on-chain battle arena where strategy, loyalty, and memes collide. Holders can upgrade their clans, unlock special perks, and gain competitive advantages in quests and tournaments. $CLANS also gives players a real voice in shaping the game's future from new features to reward mechanics. Designed for both seasoned crypto warriors and newcomers, $CLANS turns meme culture into true on-chain power, creating a dynamic, player-driven economy where those who play, build, and hold both Quitcoin ($QC) and $CLANS will lead the next great web3 gaming revolution.

Сколько будет стоить CLANS (CLANS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CLANS (CLANS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CLANS.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CLANS (CLANS) Сколько стоит CLANS (CLANS) на сегодня? Актуальная цена CLANS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CLANS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CLANS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CLANS? Рыночная капитализация CLANS составляет $ 209,20K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CLANS? Циркулирующее предложение CLANS составляет 999,99M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CLANS? CLANS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00193529 USD . Какова была минимальная цена CLANS за все время (ATL)? CLANS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CLANS? Объем торгов за последние 24 часа для CLANS составляет -- USD . Вырастет ли CLANS в цене в этом году? CLANS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CLANS для более подробного анализа.

