Токеномика Cisco xStock (CSCOX)

Токеномика Cisco xStock (CSCOX)

Откройте для себя ключевую информацию о Cisco xStock (CSCOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 00:02:25 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Cisco xStock (CSCOX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cisco xStock (CSCOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 231.97K
$ 231.97K$ 231.97K
Общее предложение:
$ 28.28K
$ 28.28K$ 28.28K
Оборотное предложение:
$ 3.03K
$ 3.03K$ 3.03K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
Исторический максимум:
$ 79.94
$ 79.94$ 79.94
Исторический минимум:
$ 65.89
$ 65.89$ 65.89
Текущая цена:
$ 76.53
$ 76.53$ 76.53

Информация о Cisco xStock (CSCOX)

Официальный сайт:
https://xstocks.com/
Whitepaper:
https://docs.backed.fi/

Токеномика Cisco xStock (CSCOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cisco xStock (CSCOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CSCOX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CSCOX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSCOX, изучите текущую цену CSCOX!

Прогноз цены CSCOX

Хотите узнать, куда может двигаться CSCOX? Наша страница прогноза цены CSCOX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»