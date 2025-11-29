Что такое CSCOX

Токеномика Cisco xStock (CSCOX) Откройте для себя ключевую информацию о Cisco xStock (CSCOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Cisco xStock (CSCOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cisco xStock (CSCOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 231.97K $ 231.97K $ 231.97K Общее предложение: $ 28.28K $ 28.28K $ 28.28K Оборотное предложение: $ 3.03K $ 3.03K $ 3.03K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Исторический максимум: $ 79.94 $ 79.94 $ 79.94 Исторический минимум: $ 65.89 $ 65.89 $ 65.89 Текущая цена: $ 76.53 $ 76.53 $ 76.53 Узнайте больше о цене Cisco xStock (CSCOX) Купить CSCOX сейчас!

Информация о Cisco xStock (CSCOX) Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.backed.fi/

Токеномика Cisco xStock (CSCOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cisco xStock (CSCOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CSCOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CSCOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSCOX, изучите текущую цену CSCOX!

