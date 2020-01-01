Токеномика CipherAI (CIPHER) Откройте для себя ключевую информацию о CipherAI (CIPHER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CipherAI (CIPHER) Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure. Официальный сайт: https://www.cipherext.com/ Купить CIPHER сейчас!

Токеномика и анализ цен CipherAI (CIPHER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CipherAI (CIPHER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 97,50K $ 97,50K $ 97,50K Общее предложение: $ 976,99M $ 976,99M $ 976,99M Оборотное предложение: $ 876,99M $ 876,99M $ 876,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 108,62K $ 108,62K $ 108,62K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011118 $ 0,00011118 $ 0,00011118 Узнайте больше о цене CipherAI (CIPHER)

Токеномика CipherAI (CIPHER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CipherAI (CIPHER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CIPHER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CIPHER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CIPHER, изучите текущую цену CIPHER!

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