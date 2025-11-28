Что такое LTCIC

Токеномика Cicada Finance (LTCIC) Откройте для себя ключевую информацию о Cicada Finance (LTCIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Cicada Finance (LTCIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cicada Finance (LTCIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,71M $ 5,71M $ 5,71M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,61B $ 2,61B $ 2,61B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,92M $ 21,92M $ 21,92M Исторический максимум: $ 0,00289418 $ 0,00289418 $ 0,00289418 Исторический минимум: $ 0,00201616 $ 0,00201616 $ 0,00201616 Текущая цена: $ 0,00219201 $ 0,00219201 $ 0,00219201 Узнайте больше о цене Cicada Finance (LTCIC) Купить LTCIC сейчас!

Информация о Cicada Finance (LTCIC) Официальный сайт: https://cicada.finance/ Whitepaper: https://cicada-finance.gitbook.io/cicada-finance-white-paper

Токеномика Cicada Finance (LTCIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cicada Finance (LTCIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LTCIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LTCIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LTCIC, изучите текущую цену LTCIC!

Прогноз цены LTCIC Хотите узнать, куда может двигаться LTCIC? Наша страница прогноза цены LTCIC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LTCIC прямо сейчас!

