Что такое Chatrix (CRX)

Chatrix is a decentralized communication protocol and messenger application that allows users to create blockchain-based identities through EVM wallets, exchange encrypted messages, and transfer cryptocurrencies directly inside chats. Unlike traditional messengers, Chatrix is designed to work even without internet by leveraging mesh networking technologies, ensuring unstoppable communication. Its native token, $CRX, powers the ecosystem, enabling utility, incentives, and long-term sustainability. Chatrix is a decentralized communication protocol and messenger application that allows users to create blockchain-based identities through EVM wallets, exchange encrypted messages, and transfer cryptocurrencies directly inside chats. Unlike traditional messengers, Chatrix is designed to work even without internet by leveraging mesh networking technologies, ensuring unstoppable communication. Its native token, $CRX, powers the ecosystem, enabling utility, incentives, and long-term sustainability.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Chatrix (USD)

Сколько будет стоить Chatrix (CRX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Chatrix (CRX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Chatrix.

Проверьте прогноз цены Chatrix!

CRX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Chatrix (CRX)

Понимание токеномики Chatrix (CRX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Chatrix (CRX) Сколько стоит Chatrix (CRX) на сегодня? Актуальная цена CRX в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CRX в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CRX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Chatrix? Рыночная капитализация CRX составляет $ 35,78K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CRX? Циркулирующее предложение CRX составляет 758,68M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CRX? CRX достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена CRX за все время (ATL)? CRX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CRX? Объем торгов за последние 24 часа для CRX составляет -- USD . Вырастет ли CRX в цене в этом году? CRX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Chatrix (CRX)