Информация о ценах Centric Swap (CNS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0,01873632$ 0,01873632 $ 0,01873632 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -0,58% Изменение цены (1Д) -8,35% Изменение цены (7Д) -7,77% Изменение цены (7Д) -7,77%

Текущая цена Centric Swap (CNS) составляет --. За последние 24 часа CNS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CNS за все время составляет $ 0,01873632, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CNS изменился на -0,58% за последний час, на -8,35% за 24 часа и на -7,77% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Centric Swap (CNS)

Рыночная капитализация $ 31,50K$ 31,50K $ 31,50K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 31,50K$ 31,50K $ 31,50K Оборотное предложение 369,59B 369,59B 369,59B Общее предложение 369 592 121 791,1336 369 592 121 791,1336 369 592 121 791,1336

Текущая рыночная капитализация Centric Swap составляет $ 31,50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CNS составляет 369,59B, а общее предложение – 369592121791.1336. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,50K.