Логотип Celo Euro

Цена Celo Euro (CEUR)

USD

График цены Celo Euro (CEUR) в реальном времени

$1.038
$1.038$1.038
-0.10%(1D)

Цена Celo Euro (CEUR) сегодня

Текущая цена Celo Euro (CEUR) сегодня составляет 1.038 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6.28M USD. Цена CEUR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Celo Euro:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.57M USD
- Изменение цены Celo Euro в течение дня составляет -0.15%
- Оборотное предложение составляет 6.04M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене CEUR к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах CEUR.

Ценовые показатели Celo Euro (CEUR) - USD

За сегодня изменение цены Celo Euro на USD составило $ -0.001614631986814.
За последние 30 дней изменение цены Celo Euro на USD составило $ -0.0072743040.
За последние 60 дней изменение цены Celo Euro на USD составило $ -0.0376678782.
За последние 90 дней изменение цены Celo Euro на USD составило $ -0.0738199911438762.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.001614631986814-0.15%
30 дней$ -0.0072743040-0.70%
60 дней$ -0.0376678782-3.62%
90 дней$ -0.0738199911438762-6.63%

Анализ цен Celo Euro (CEUR)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Celo Euro: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 19.98
$ 19.98$ 19.98

-0.16%

-0.15%

-0.71%

Рыночная информация Celo Euro (CEUR)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 6.28M
$ 6.28M$ 6.28M

$ 5.57M
$ 5.57M$ 5.57M

6.04M
6.04M 6.04M

Что такое Celo Euro (CEUR)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Celo Euro (CEUR)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Celo Euro (CEUR)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

CEUR на местную валюту

1 CEUR к AUD
A$1.65042
1 CEUR к GBP
0.82002
1 CEUR к EUR
0.9861
1 CEUR к USD
$1.038
1 CEUR к MYR
RM4.65024
1 CEUR к TRY
36.52722
1 CEUR к JPY
¥163.36044
1 CEUR к RUB
103.44708
1 CEUR к INR
88.60368
1 CEUR к IDR
Rp16,741.93314
1 CEUR к PHP
60.88908
1 CEUR к EGP
￡E.52.8342
1 CEUR к BRL
R$6.61206
1 CEUR к CAD
C$1.48434
1 CEUR к BDT
123.8334
1 CEUR к NGN
1,604.32242
1 CEUR к UAH
43.45068
1 CEUR к VES
Bs52.938
1 CEUR к PKR
Rs288.49134
1 CEUR к KZT
536.98854
1 CEUR к THB
฿35.38542
1 CEUR к TWD
NT$33.9426
1 CEUR к CHF
Fr0.91344
1 CEUR к HKD
HK$8.07564
1 CEUR к MAD
.د.م10.44228