Цена Catjak (CATJAK)
Текущая цена Catjak (CATJAK) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 183.71K USD. Цена CATJAK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Catjak:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 10.21K USD
- Изменение цены Catjak в течение дня составляет +32.20%
- Оборотное предложение составляет 999.39M USD
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За сегодня изменение цены Catjak на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Catjak на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Catjak на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Catjak на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+32.20%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Catjak: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.05%
+32.20%
+87.41%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Launched in July 2024 on the Solana blockchain, Catjak is a community-driven memecoin inspired by the Catjak meme, a new feline addition to the ever-growing Wojakverse. Rooted in internet culture, Catjak embodies the playful quirks of cats, offering a humorous and relatable addition to the Wojak family of memes. True to its feline nature, Catjak has no master and follows no set plan—it moves with the independence and enigmatic charm of a cat. Its primary purpose is to celebrate the power of collective belief in memes and the joy they bring. Catjak represents the essence of memecoins: shared culture, humor, and the boundless potential of decentralized movements.
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