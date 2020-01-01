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Топ токенов категории Экосистема zkLink Nova по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема zkLink Nova. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
zkLink
zkLink
ZKL
$ 0.00021581
+0.58%
+0.01%
+2.69%
$ 130.21K
$ 62.36K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема zkLink Nova и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема zkLink Nova представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $74.86B.
Какой токен из категории Экосистема zkLink Nova демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема zkLink Nova, отслеживаемых на MEXC, USDC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема zkLink Nova находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Экосистема zkLink Nova, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема zkLink Nova относятся USDC, ZKL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема zkLink Nova?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема zkLink Nova составляет примерно $74.86B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема zkLink Nova, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.