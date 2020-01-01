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Топ токенов категории Launchpad TokenFi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad TokenFi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002095
-0.10%
-3.41%
+1.75%
$ 200.99M
$ 3.66B
2
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001737
-0.85%
-9.86%
+26.42%
$ 13.29M
$ 51.38B
3
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001841
+0.27%
-3.61%
+4.72%
$ 1.84M
$ 32.05M
4
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003812
-1.10%
-2.94%
-1.98%
--
$ 15.06M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad TokenFi и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad TokenFi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $216.12M.
Какой токен из категории Launchpad TokenFi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad TokenFi, отслеживаемых на MEXC, RICE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -2.94% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad TokenFi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Launchpad TokenFi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad TokenFi относятся FLOKI, CAT, TOKEN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad TokenFi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad TokenFi составляет примерно $216.12M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad TokenFi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.