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Топ токенов категории Руны по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Руны. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006627
-0.24%
+1.85%
+10.30%
$ 66.10M
$ 125.49M
2
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO
$ 0.00003455
+5.66%
-1.39%
+22.92%
$ 595.14K
$ 180.55M
3
GIZMO
GIZMO
GIZMO
$ 0.00027603
+0.82%
-0.00%
-11.94%
$ 275.99K
$ 352.13
4
BitRunes
BitRunes
BRUNE
$ 9.20583E-7
0.00%
+1.30%
+2.08%
$ 19.33K
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Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Руны и почему они так популярны?
Токены категории Руны представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $66.99M.
Какой токен из категории Руны демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Руны, отслеживаемых на MEXC, DOG продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.85% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Руны находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Руны, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Руны относятся DOG, LOBO, GIZMO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Руны?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Руны составляет примерно $66.99M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Руны, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.