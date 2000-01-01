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Топ токенов категории Гоночные игры по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Гоночные игры. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01423
+0.14%
0.00%
-3.20%
$ 7.11M
$ 3.96M
2
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00091539
+0.39%
+0.03%
-1.35%
$ 778.35K
$ 236.55
3
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00124813
0.00%
--
-4.98%
$ 124.81K
$ 259.68
4
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.00020128
0.00%
--
+0.03%
$ 100.64K
$ 1.06
5
REVV
REVV
REVV
$ 7.771E-5
0.00%
-1.10%
-0.55%
$ 86.27K
--
6
Furmula
Furmula
FURM
$ 7.106E-5
0.00%
+2.20%
+1.08%
$ 56.07K
--
7
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.84E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 41.20K
--
8
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
+0.11%
$ 37.88K
$ 1.12
9
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
-0.30%
$ 26.01K
$ 1.92
10
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 7.335E-5
-0.31%
-2.00%
+0.04%
$ 25.37K
--
11
Veloce
Veloce
VEXT
$ 4.377E-5
0.00%
-10.00%
0.00%
$ 9.54K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Гоночные игры и почему они так популярны?
Токены категории Гоночные игры представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 11 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $8.40M.
Какой токен из категории Гоночные игры демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Гоночные игры, отслеживаемых на MEXC, FURM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Гоночные игры находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 11 токенов категории Гоночные игры, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Гоночные игры относятся WILD, KOMPETE, NETVR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Гоночные игры?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Гоночные игры составляет примерно $8.40M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Гоночные игры, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.