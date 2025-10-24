Что такое AQC (AQC)

$AQC is the ecosystem token for live streamer and builder 0xAquatic. Wick is the flagship product under the $AQC umbrella, a mobile-first, self-custodial trading app on top of Hyperliquid. The token is directly tied to platform activity, aligning user growth with token value. Built almost entirely in front of a live audience, Wick provides fast spot and perpetuals trading on Hyperliquid, while $AQC captures a portion of that activity to create long-term sustainability.

Прогноз цены AQC (USD)

Сколько будет стоить AQC (AQC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AQC (AQC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AQC.

AQC на местную валюту

Токеномика AQC (AQC)

Понимание токеномики AQC (AQC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AQC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AQC (AQC) Сколько стоит AQC (AQC) на сегодня? Актуальная цена AQC в USD – 0,00118325 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AQC в USD? $ 0,00118325 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AQC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AQC? Рыночная капитализация AQC составляет $ 1,12M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AQC? Циркулирующее предложение AQC составляет 950,23M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AQC? AQC достиг максимальной цены (ATH) в 0,00185075 USD . Какова была минимальная цена AQC за все время (ATL)? AQC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов AQC? Объем торгов за последние 24 часа для AQC составляет -- USD . Вырастет ли AQC в цене в этом году? AQC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AQC для более подробного анализа.

