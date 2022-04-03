OrtJob — это новая блокчейн-платформа, основанная на DeFi и самоуправляемом DAO, созданная для реализации этих двух мечтаний, поскольку она предоставляет внештатные рабочие места на основе безопасной децентрализованной технологии. У фрилансеров будет широкий выбор вариантов работы, а также способов оплаты. Это обеспечивает пользователям прозрачность, поскольку они могут просматривать подробные обзоры и описания работодателя и фрилансера. Самым большим преимуществом этой платформы должно быть то, что НИКАКИХ КОМИССИЙ, а это означает, что пользователи не будут экономить на своих тяжело заработанных деньгах.