Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder's pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bitcoin the Turtle (SLOW) Сколько стоит Bitcoin the Turtle (SLOW) на сегодня? Актуальная цена SLOW в USD – 0,01338588 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SLOW в USD? $ 0,01338588 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SLOW в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bitcoin the Turtle? Рыночная капитализация SLOW составляет $ 264,87K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SLOW? Циркулирующее предложение SLOW составляет 19,71M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SLOW? SLOW достиг максимальной цены (ATH) в 0,0414631 USD . Какова была минимальная цена SLOW за все время (ATL)? SLOW достиг минимальной цены (ATL) в 0,00487056 USD . Каков объем торгов SLOW? Объем торгов за последние 24 часа для SLOW составляет -- USD . Вырастет ли SLOW в цене в этом году? SLOW может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SLOW для более подробного анализа.

