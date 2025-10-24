Текущая цена Bitcoin the Turtle сегодня составляет 0,01338588 USD. Следите за обновлениями цены SLOW к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SLOW прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bitcoin the Turtle сегодня составляет 0,01338588 USD. Следите за обновлениями цены SLOW к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SLOW прямо сейчас на MEXC.

Логотип Bitcoin the Turtle

Цена Bitcoin the Turtle (SLOW)

Текущая цена 1 SLOW в USD:

$0,01338594
$0,01338594
-0,60%1D
USD
График цены Bitcoin the Turtle (SLOW) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:25:26 (UTC+8)

Информация о ценах Bitcoin the Turtle (SLOW) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,42%

-0,64%

-20,59%

-20,59%

Текущая цена Bitcoin the Turtle (SLOW) составляет $0,01338588. За последние 24 часа SLOW торговался в диапазоне от $ 0,01311816 до $ 0,01354843, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SLOW за все время составляет $ 0,0414631, а минимальная – $ 0,00487056.

Что касается краткосрочной динамики, SLOW изменился на +0,42% за последний час, на -0,64% за 24 часа и на -20,59% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bitcoin the Turtle (SLOW)

Текущая рыночная капитализация Bitcoin the Turtle составляет $ 264,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SLOW составляет 19,71M, а общее предложение – 20356524.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 273,52K.

История цен Bitcoin the Turtle (SLOW) в USD

За сегодня изменение цены Bitcoin the Turtle на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bitcoin the Turtle на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bitcoin the Turtle на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bitcoin the Turtle на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,64%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Bitcoin the Turtle (SLOW)

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Bitcoin the Turtle (SLOW)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bitcoin the Turtle (USD)

Сколько будет стоить Bitcoin the Turtle (SLOW) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bitcoin the Turtle (SLOW) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bitcoin the Turtle.

Проверьте прогноз цены Bitcoin the Turtle!

SLOW на местную валюту

Токеномика Bitcoin the Turtle (SLOW)

Понимание токеномики Bitcoin the Turtle (SLOW) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SLOW прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bitcoin the Turtle (SLOW)

Сколько стоит Bitcoin the Turtle (SLOW) на сегодня?
Актуальная цена SLOW в USD – 0,01338588 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SLOW в USD?
Текущая цена SLOW в USD составляет $ 0,01338588. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bitcoin the Turtle?
Рыночная капитализация SLOW составляет $ 264,87K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SLOW?
Циркулирующее предложение SLOW составляет 19,71M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SLOW?
SLOW достиг максимальной цены (ATH) в 0,0414631 USD.
Какова была минимальная цена SLOW за все время (ATL)?
SLOW достиг минимальной цены (ATL) в 0,00487056 USD.
Каков объем торгов SLOW?
Объем торгов за последние 24 часа для SLOW составляет -- USD.
Вырастет ли SLOW в цене в этом году?
SLOW может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SLOW для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:25:26 (UTC+8)

