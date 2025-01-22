BCHEM

ВСТРЕЧАЙТЕ БУДУЩЕЕ ХИМИЧЕСКОГО БЛОКЧЕЙНА. Преобразуйте химические исследования с помощью ИИ, цифровых технологий и автоматизации. Стимулируйте инновации в химической промышленности. Bitchemical Technologies с момента своего основания в 2020 году занимается применением блокчейна в химической промышленности. В 2023 году мы начали работу по внедрению искусственного интеллекта, технологии будущего, в химическую промышленность.

Название криптовалютыBCHEM

МестоNo.4804

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.012940842266744523,2025-01-22

Наименьшая цена0.000230504944635482,2025-05-25

Публичный блокчейнBSC

ВведениеВСТРЕЧАЙТЕ БУДУЩЕЕ ХИМИЧЕСКОГО БЛОКЧЕЙНА. Преобразуйте химические исследования с помощью ИИ, цифровых технологий и автоматизации. Стимулируйте инновации в химической промышленности. Bitchemical Technologies с момента своего основания в 2020 году занимается применением блокчейна в химической промышленности. В 2023 году мы начали работу по внедрению искусственного интеллекта, технологии будущего, в химическую промышленность.

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