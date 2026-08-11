Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSMCIСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Stairway to gold сегодня составляет 0,00253865 USD. Рыночная капитализация GOLD составляет 862 203 USD. Отслеживайте обновления цен GOLD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Stairway to gold сегодня составляет 0,00253865 USD. Рыночная капитализация GOLD составляет 862 203 USD. Отслеживайте обновления цен GOLD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о GOLD

Информация о цене GOLD

Что такое GOLD

Официальный сайт GOLD

Токеномика GOLD

Прогноз цен GOLD

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Stairway to gold

Цена Stairway to gold (GOLD)

Не в листинге

Текущая цена 1 GOLD в USD:

$0,00256565
$0,00256565$0,00256565
+0,05%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Stairway to gold (GOLD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:21:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Stairway to gold

Текущая цена Stairway to gold (GOLD) сегодня составляет $ 0,00253865 с изменением 4,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOLD на USD составляет $ 0,00253865 за GOLD.

На данный момент Stairway to gold занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 862 203, при оборотном предложении 997,83M GOLD. В течение последних 24 часов, GOLD торговался в диапазоне от $ 0,00237207 (минимум) до $ 0,00257144 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00257221, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GOLD изменился на -1,26% за последний час и на +24,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9,84K.

Рыночная информация Stairway to gold (GOLD)

$ 862,20K
$ 862,20K$ 862,20K

$ 9,84K
$ 9,84K$ 9,84K

$ 2,54M
$ 2,54M$ 2,54M

997,83M
997,83M 997,83M

999 993 563,589541
999 993 563,589541 999 993 563,589541

Текущая рыночная капитализация Stairway to gold составляет $ 862,20K, при 24-часовом объеме торгов $ 9,84K. Циркулируещее обращение GOLD составляет 997,83M, а общее предложение – 999993563.589541. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,54M.

История цен Stairway to gold в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00237207
$ 0,00237207$ 0,00237207
Мин 24Ч
$ 0,00257144
$ 0,00257144$ 0,00257144
Макс 24Ч

$ 0,00237207
$ 0,00237207$ 0,00237207

$ 0,00257144
$ 0,00257144$ 0,00257144

$ 0,00257221
$ 0,00257221$ 0,00257221

$ 0
$ 0$ 0

-1,26%

+4,33%

+24,15%

+24,15%

История цен Stairway to gold (GOLD) в USD

За сегодня изменение цены Stairway to gold на USD составило $ +0,00010547.
За последние 30 дней изменение цены Stairway to gold на USD составило $ +0,0084631223.
За последние 60 дней изменение цены Stairway to gold на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Stairway to gold на USD составило $ -0,0000000016348917514.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00010547+4,33%
30 дней$ +0,0084631223+333,37%
60 дней$ 0--
90 дней$ -0,0000000016348917514-0,00%

Прогноз цены Stairway to gold

Прогноз цены Stairway to gold (GOLD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GOLD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Stairway to gold (GOLD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Stairway to gold потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Stairway to gold достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GOLD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Stairway to gold».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Stairway to gold (GOLD)

Официальный веб-сайт

Категория :

Commodities MemeMemePump.fun Ecosystem

О Stairway to gold

Какова текущая цена Stairway to gold?

По состоянию на ₽0.189937674330796560000, цена Stairway to gold за последние 24 часа изменилась на 4.33%.

Как влияет предложение токенов на оценку GOLD?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 997826642.402457 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Stairway to gold?

Его рыночная капитализация составляет ₽64508629.6342685232000, что соответствует #2036 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

GOLD зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽0.177474428987789808000 до ₽0.192390968932772736000, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Stairway to gold вписывается в категорию Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Commodities Meme?

Как токен категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Commodities Meme, GOLD конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Stairway to gold

Страница обновлена: 2026-08-11 11:21:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Stairway to gold (GOLD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Stairway to gold

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Монеро

Монеро

XMR
Эфириум

Эфириум

ETH
Солана

Солана

SOL

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

up

up

UPROBINHOOD

$0,4296
$0,4296$0,4296

+329,60%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,48122
$0,48122$0,48122

+862,44%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01942
$0,01942$0,01942

+54,98%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17760
$0,17760$0,17760

-12,03%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,8709
$3,8709$3,8709

+114,91%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,48122
$0,48122$0,48122

+862,44%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028257
$0,028257$0,028257

+89,68%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,8709
$3,8709$3,8709

+114,91%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0005027
$0,0005027$0,0005027

+61,12%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0180
$0,0180$0,0180

+28,57%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Ястребиная ФРС против роста ETF

Ястребиная ФРС против роста ETFЯстребиная ФРС против роста ETF

Приток 172M$ в ETF перед NFP: сигнал или ловушка?