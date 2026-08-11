Сегодняшняя цена Stairway to gold

Текущая цена Stairway to gold (GOLD) сегодня составляет $ 0,00253865 с изменением 4,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOLD на USD составляет $ 0,00253865 за GOLD.

На данный момент Stairway to gold занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 862 203, при оборотном предложении 997,83M GOLD. В течение последних 24 часов, GOLD торговался в диапазоне от $ 0,00237207 (минимум) до $ 0,00257144 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00257221, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GOLD изменился на -1,26% за последний час и на +24,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9,84K.

Рыночная информация Stairway to gold (GOLD)

Рыночная капитализация $ 862,20K$ 862,20K $ 862,20K Объем (24Ч) $ 9,84K$ 9,84K $ 9,84K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2,54M$ 2,54M $ 2,54M Оборотное предложение 997,83M 997,83M 997,83M Общее предложение 999 993 563,589541 999 993 563,589541 999 993 563,589541

Текущая рыночная капитализация Stairway to gold составляет $ 862,20K, при 24-часовом объеме торгов $ 9,84K. Циркулируещее обращение GOLD составляет 997,83M, а общее предложение – 999993563.589541. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,54M.