Токеномика Candle Cat (CANDLE) Откройте для себя ключевую информацию о Candle Cat (CANDLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Candle Cat (CANDLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Candle Cat (CANDLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 202,91K $ 202,91K $ 202,91K Общее предложение: $ 193,34M $ 193,34M $ 193,34M Оборотное предложение: $ 193,34M $ 193,34M $ 193,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 202,91K $ 202,91K $ 202,91K Исторический максимум: $ 0,02097471 $ 0,02097471 $ 0,02097471 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00104945 $ 0,00104945 $ 0,00104945 Узнайте больше о цене Candle Cat (CANDLE) Купить CANDLE сейчас!

Информация о Candle Cat (CANDLE) Candle Cat is a meme coin. Candle Cat is the master of markets and the market maker. His army of red and green meme candles are linking bridge between all digitised assets. Launched by @Bull_BNB (X Influencer). 78% of the token supply was burnt to reward the community. We set the new meta. Other projects are following in our footsteps. Candle Cat was created as a lesson to all lazy devs. You no longer need to gamble on random meme coins that are likely a scam or rug. Candle Cat is neither of those, you are safe here. Community is everything and we value ours above all else, join us on the journey to VALHALLA...!!! Официальный сайт: https://www.candle.cat/

Токеномика Candle Cat (CANDLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Candle Cat (CANDLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CANDLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CANDLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CANDLE, изучите текущую цену CANDLE!

Прогноз цены CANDLE Хотите узнать, куда может двигаться CANDLE? Наша страница прогноза цены CANDLE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CANDLE прямо сейчас!

