Что такое Caliber (CAL50)

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance. Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Caliber (CAL50) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Caliber (USD)

Сколько будет стоить Caliber (CAL50) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Caliber (CAL50) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Caliber.

Проверьте прогноз цены Caliber!

CAL50 на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Caliber (CAL50)

Понимание токеномики Caliber (CAL50) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CAL50 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Caliber (CAL50) Сколько стоит Caliber (CAL50) на сегодня? Актуальная цена CAL50 в USD – 0.288137 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CAL50 в USD? $ 0.288137 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CAL50 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Caliber? Рыночная капитализация CAL50 составляет $ 28.81M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CAL50? Циркулирующее предложение CAL50 составляет 100.00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CAL50? CAL50 достиг максимальной цены (ATH) в 0.309508 USD . Какова была минимальная цена CAL50 за все время (ATL)? CAL50 достиг минимальной цены (ATL) в 0.155988 USD . Каков объем торгов CAL50? Объем торгов за последние 24 часа для CAL50 составляет -- USD . Вырастет ли CAL50 в цене в этом году? CAL50 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CAL50 для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Caliber (CAL50)