Цена Caliber (CAL50)

Текущая цена 1 CAL50 в USD:

$0.288137
$0.288137$0.288137
0.00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Caliber (CAL50) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:32:40 (UTC+8)

Информация о ценах Caliber (CAL50) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.287093
Мин 24Ч
$ 0.289312
Макс 24Ч

$ 0.287093
$ 0.289312
$ 0.309508
$ 0.155988
+0.15%

+0.09%

+0.35%

+0.35%

Текущая цена Caliber (CAL50) составляет $0.288137. За последние 24 часа CAL50 торговался в диапазоне от $ 0.287093 до $ 0.289312, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CAL50 за все время составляет $ 0.309508, а минимальная – $ 0.155988.

Что касается краткосрочной динамики, CAL50 изменился на +0.15% за последний час, на +0.09% за 24 часа и на +0.35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Caliber (CAL50)

$ 28.81M
--
$ 28.81M
100.00M
100,000,000.0
Текущая рыночная капитализация Caliber составляет $ 28.81M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CAL50 составляет 100.00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 28.81M.

История цен Caliber (CAL50) в USD

За сегодня изменение цены Caliber на USD составило $ +0.00027001.
За последние 30 дней изменение цены Caliber на USD составило $ +0.0635197440.
За последние 60 дней изменение цены Caliber на USD составило $ +0.1226300410.
За последние 90 дней изменение цены Caliber на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00027001+0.09%
30 дней$ +0.0635197440+22.04%
60 дней$ +0.1226300410+42.56%
90 дней$ 0--

Что такое Caliber (CAL50)

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Caliber (CAL50)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Caliber (USD)

Сколько будет стоить Caliber (CAL50) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Caliber (CAL50) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Caliber.

Проверьте прогноз цены Caliber!

CAL50 на местную валюту

Токеномика Caliber (CAL50)

Понимание токеномики Caliber (CAL50) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CAL50 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Caliber (CAL50)

Сколько стоит Caliber (CAL50) на сегодня?
Актуальная цена CAL50 в USD – 0.288137 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CAL50 в USD?
Текущая цена CAL50 в USD составляет $ 0.288137. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Caliber?
Рыночная капитализация CAL50 составляет $ 28.81M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CAL50?
Циркулирующее предложение CAL50 составляет 100.00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CAL50?
CAL50 достиг максимальной цены (ATH) в 0.309508 USD.
Какова была минимальная цена CAL50 за все время (ATL)?
CAL50 достиг минимальной цены (ATL) в 0.155988 USD.
Каков объем торгов CAL50?
Объем торгов за последние 24 часа для CAL50 составляет -- USD.
Вырастет ли CAL50 в цене в этом году?
CAL50 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CAL50 для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Caliber (CAL50)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.