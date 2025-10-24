Текущая рыночная капитализация Bware составляет $ 441,01K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение INFRA составляет 4,99M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,85M.

Текущая цена Bware (INFRA) составляет $0,088453. За последние 24 часа INFRA торговался в диапазоне от $ 0,088452 до $ 0,08856, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена INFRA за все время составляет $ 2,45, а минимальная – $ 0,083887.

История цен Bware (INFRA) в USD

За сегодня изменение цены Bware на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены Bware на USD составило $ -0,0061839968.

За последние 60 дней изменение цены Bware на USD составило $ -0,0172331299.

За последние 90 дней изменение цены Bware на USD составило $ -0,03026460103022237.