Токеномика Bumper (BUMP) Откройте для себя ключевую информацию о Bumper (BUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bumper (BUMP) Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions Официальный сайт: https://bumper.fi Купить BUMP сейчас!

Токеномика и анализ цен Bumper (BUMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bumper (BUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 282,09K $ 282,09K $ 282,09K Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 195,68M $ 195,68M $ 195,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 360,39K $ 360,39K $ 360,39K Исторический максимум: $ 0,438225 $ 0,438225 $ 0,438225 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00144156 $ 0,00144156 $ 0,00144156 Узнайте больше о цене Bumper (BUMP)

Токеномика Bumper (BUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bumper (BUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUMP, изучите текущую цену BUMP!

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