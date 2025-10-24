Текущая цена brickcoin сегодня составляет 0,00001071 USD. Следите за обновлениями цены BRICK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BRICK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена brickcoin сегодня составляет 0,00001071 USD. Следите за обновлениями цены BRICK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BRICK прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BRICK

Информация о цене BRICK

Официальный сайт BRICK

Токеномика BRICK

Прогноз цен BRICK

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип brickcoin

Цена brickcoin (BRICK)

Не в листинге

Текущая цена 1 BRICK в USD:

--
----
+3,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены brickcoin (BRICK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:41:15 (UTC+8)

Информация о ценах brickcoin (BRICK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00001002
$ 0,00001002$ 0,00001002
Мин 24Ч
$ 0,00001082
$ 0,00001082$ 0,00001082
Макс 24Ч

$ 0,00001002
$ 0,00001002$ 0,00001002

$ 0,00001082
$ 0,00001082$ 0,00001082

$ 0,00115065
$ 0,00115065$ 0,00115065

$ 0,00001002
$ 0,00001002$ 0,00001002

-0,70%

+3,84%

-12,16%

-12,16%

Текущая цена brickcoin (BRICK) составляет $0,00001071. За последние 24 часа BRICK торговался в диапазоне от $ 0,00001002 до $ 0,00001082, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BRICK за все время составляет $ 0,00115065, а минимальная – $ 0,00001002.

Что касается краткосрочной динамики, BRICK изменился на -0,70% за последний час, на +3,84% за 24 часа и на -12,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация brickcoin (BRICK)

$ 10,65K
$ 10,65K$ 10,65K

--
----

$ 10,65K
$ 10,65K$ 10,65K

994,73M
994,73M 994,73M

994 725 434,862828
994 725 434,862828 994 725 434,862828

Текущая рыночная капитализация brickcoin составляет $ 10,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BRICK составляет 994,73M, а общее предложение – 994725434.862828. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,65K.

История цен brickcoin (BRICK) в USD

За сегодня изменение цены brickcoin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены brickcoin на USD составило $ -0,0000057134.
За последние 60 дней изменение цены brickcoin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены brickcoin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,84%
30 дней$ -0,0000057134-53,34%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое brickcoin (BRICK)

BrickCoin (BRICK) – Brick by Brick BrickCoin is a meme token built to create something lasting, brick by brick. It’s all about community, humor, and the collective power of memes in the crypto space. No empty promises—just a movement being built one brick at a time. The BrickCoin journey is just beginning. Our roadmap is all about building step by step—brick by brick. Next up: community expansion, stronger meme culture, and new utilities that keep the spirit alive. We’re also working toward listings on major CEXs, partnerships, and unique community-driven events. BrickCoin isn’t just a token, it’s a movement—so the future will be shaped together with the community. Official Website 👉 brickbrick.org

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник brickcoin (BRICK)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены brickcoin (USD)

Сколько будет стоить brickcoin (BRICK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов brickcoin (BRICK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для brickcoin.

Проверьте прогноз цены brickcoin!

BRICK на местную валюту

Токеномика brickcoin (BRICK)

Понимание токеномики brickcoin (BRICK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BRICK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о brickcoin (BRICK)

Сколько стоит brickcoin (BRICK) на сегодня?
Актуальная цена BRICK в USD – 0,00001071 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BRICK в USD?
Текущая цена BRICK в USD составляет $ 0,00001071. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация brickcoin?
Рыночная капитализация BRICK составляет $ 10,65K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BRICK?
Циркулирующее предложение BRICK составляет 994,73M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BRICK?
BRICK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00115065 USD.
Какова была минимальная цена BRICK за все время (ATL)?
BRICK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001002 USD.
Каков объем торгов BRICK?
Объем торгов за последние 24 часа для BRICK составляет -- USD.
Вырастет ли BRICK в цене в этом году?
BRICK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BRICK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:41:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии brickcoin (BRICK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.