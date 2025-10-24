Что такое brickcoin (BRICK)

BrickCoin (BRICK) – Brick by Brick BrickCoin is a meme token built to create something lasting, brick by brick. It's all about community, humor, and the collective power of memes in the crypto space. No empty promises—just a movement being built one brick at a time. The BrickCoin journey is just beginning. Our roadmap is all about building step by step—brick by brick. Next up: community expansion, stronger meme culture, and new utilities that keep the spirit alive. We're also working toward listings on major CEXs, partnerships, and unique community-driven events. BrickCoin isn't just a token, it's a movement—so the future will be shaped together with the community. Official Website 👉 brickbrick.org

Источник brickcoin (BRICK) Официальный веб-сайт

Прогноз цены brickcoin (USD)

Сколько будет стоить brickcoin (BRICK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов brickcoin (BRICK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для brickcoin.

BRICK на местную валюту

Токеномика brickcoin (BRICK)

Понимание токеномики brickcoin (BRICK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BRICK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о brickcoin (BRICK) Сколько стоит brickcoin (BRICK) на сегодня? Актуальная цена BRICK в USD – 0,00001071 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BRICK в USD? $ 0,00001071 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BRICK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация brickcoin? Рыночная капитализация BRICK составляет $ 10,65K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BRICK? Циркулирующее предложение BRICK составляет 994,73M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BRICK? BRICK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00115065 USD . Какова была минимальная цена BRICK за все время (ATL)? BRICK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001002 USD . Каков объем торгов BRICK? Объем торгов за последние 24 часа для BRICK составляет -- USD . Вырастет ли BRICK в цене в этом году? BRICK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BRICK для более подробного анализа.

