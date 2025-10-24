Что такое Breaking Bread (BRBR)

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily "breaking of bread" rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

Источник Breaking Bread (BRBR) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Breaking Bread (USD)

BRBR на местную валюту

Токеномика Breaking Bread (BRBR)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Breaking Bread (BRBR) Сколько стоит Breaking Bread (BRBR) на сегодня? Актуальная цена BRBR в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BRBR в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BRBR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Breaking Bread? Рыночная капитализация BRBR составляет $ 91,78K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BRBR? Циркулирующее предложение BRBR составляет 999,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BRBR? BRBR достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BRBR за все время (ATL)? BRBR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BRBR? Объем торгов за последние 24 часа для BRBR составляет -- USD . Вырастет ли BRBR в цене в этом году? BRBR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BRBR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Breaking Bread (BRBR)