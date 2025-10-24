Текущая цена Breaking Bread сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BRBR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BRBR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Breaking Bread сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BRBR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BRBR прямо сейчас на MEXC.

Цена Breaking Bread (BRBR)

Текущая цена 1 BRBR в USD:

--
----
+8,10%1D
График цены Breaking Bread (BRBR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:27:57 (UTC+8)

Информация о ценах Breaking Bread (BRBR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,81%

+3,10%

-29,99%

-29,99%

Текущая цена Breaking Bread (BRBR) составляет --. За последние 24 часа BRBR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BRBR за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BRBR изменился на +0,81% за последний час, на +3,10% за 24 часа и на -29,99% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Breaking Bread (BRBR)

$ 91,78K
$ 91,78K$ 91,78K

--
----

$ 91,78K
$ 91,78K$ 91,78K

999,96M
999,96M 999,96M

999 956 628,673119
999 956 628,673119 999 956 628,673119

Текущая рыночная капитализация Breaking Bread составляет $ 91,78K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BRBR составляет 999,96M, а общее предложение – 999956628.673119. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 91,78K.

История цен Breaking Bread (BRBR) в USD

За сегодня изменение цены Breaking Bread на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Breaking Bread на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Breaking Bread на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Breaking Bread на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,10%
30 дней$ 0-17,29%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Breaking Bread (BRBR)

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Breaking Bread (BRBR)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Breaking Bread (USD)

Сколько будет стоить Breaking Bread (BRBR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Breaking Bread (BRBR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Breaking Bread.

Проверьте прогноз цены Breaking Bread!

BRBR на местную валюту

Токеномика Breaking Bread (BRBR)

Понимание токеномики Breaking Bread (BRBR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BRBR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Breaking Bread (BRBR)

Сколько стоит Breaking Bread (BRBR) на сегодня?
Актуальная цена BRBR в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BRBR в USD?
Текущая цена BRBR в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Breaking Bread?
Рыночная капитализация BRBR составляет $ 91,78K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BRBR?
Циркулирующее предложение BRBR составляет 999,96M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BRBR?
BRBR достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BRBR за все время (ATL)?
BRBR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BRBR?
Объем торгов за последние 24 часа для BRBR составляет -- USD.
Вырастет ли BRBR в цене в этом году?
BRBR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BRBR для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Breaking Bread (BRBR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.