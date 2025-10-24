Что такое BOMET (BOMET)

Komet crashed on Earth, only to be snatched by the government and hauled to Area 51. They ran twisted experiments, cloning him into a dark, monstrous force. Now, Bomet has broken free and is unleashing chaos on the Base Chain. The Saga of Bomet vs Komet now begins. Who will come out on top? Stay tuned to our X for the clash of the Alien Dogs. BASE vs KAS

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BOMET (BOMET) Сколько стоит BOMET (BOMET) на сегодня? Актуальная цена BOMET в USD – 0,00117974 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BOMET в USD? $ 0,00117974 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BOMET в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BOMET? Рыночная капитализация BOMET составляет $ 707,51K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BOMET? Циркулирующее предложение BOMET составляет 600,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BOMET? BOMET достиг максимальной цены (ATH) в 0,00193848 USD . Какова была минимальная цена BOMET за все время (ATL)? BOMET достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BOMET? Объем торгов за последние 24 часа для BOMET составляет -- USD . Вырастет ли BOMET в цене в этом году? BOMET может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOMET для более подробного анализа.

