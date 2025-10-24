Текущая цена Body Scan AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SCANAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SCANAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Body Scan AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SCANAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SCANAI прямо сейчас на MEXC.

Логотип Body Scan AI

Цена Body Scan AI (SCANAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 SCANAI в USD:

$0,00054161
$0,00054161$0,00054161
-2,60%1D
mexc
USD
График цены Body Scan AI (SCANAI) в реальном времени
Информация о ценах Body Scan AI (SCANAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00276659
$ 0,00276659$ 0,00276659

$ 0
$ 0$ 0

-0,14%

-2,62%

-12,47%

-12,47%

Текущая цена Body Scan AI (SCANAI) составляет --. За последние 24 часа SCANAI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SCANAI за все время составляет $ 0,00276659, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SCANAI изменился на -0,14% за последний час, на -2,62% за 24 часа и на -12,47% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Body Scan AI (SCANAI)

$ 541,20K
$ 541,20K$ 541,20K

--
----

$ 541,20K
$ 541,20K$ 541,20K

999,86M
999,86M 999,86M

999 864 019,368715
999 864 019,368715 999 864 019,368715

Текущая рыночная капитализация Body Scan AI составляет $ 541,20K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SCANAI составляет 999,86M, а общее предложение – 999864019.368715. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 541,20K.

История цен Body Scan AI (SCANAI) в USD

За сегодня изменение цены Body Scan AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Body Scan AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Body Scan AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Body Scan AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,62%
30 дней$ 0-33,34%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

Источник Body Scan AI (SCANAI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Body Scan AI (USD)

Сколько будет стоить Body Scan AI (SCANAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Body Scan AI (SCANAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Body Scan AI.

Проверьте прогноз цены Body Scan AI!

SCANAI на местную валюту

Токеномика Body Scan AI (SCANAI)

Понимание токеномики Body Scan AI (SCANAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SCANAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Body Scan AI (SCANAI)

Сколько стоит Body Scan AI (SCANAI) на сегодня?
Актуальная цена SCANAI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SCANAI в USD?
Текущая цена SCANAI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Body Scan AI?
Рыночная капитализация SCANAI составляет $ 541,20K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SCANAI?
Циркулирующее предложение SCANAI составляет 999,86M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SCANAI?
SCANAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00276659 USD.
Какова была минимальная цена SCANAI за все время (ATL)?
SCANAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SCANAI?
Объем торгов за последние 24 часа для SCANAI составляет -- USD.
Вырастет ли SCANAI в цене в этом году?
SCANAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SCANAI для более подробного анализа.
