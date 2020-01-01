Токеномика BNBULL (BNBULL)

Токеномика BNBULL (BNBULL)

Откройте для себя ключевую информацию о BNBULL (BNBULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BNBULL (BNBULL)

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Let's Make BNB Memes Great Again!

Mission: Bring the bull back to Binance!

Objective: Unleash the bull on BNB and reignite the Binance-powered bull-run of 2025. This is not just a mission; it's a revolution driven by memes, community passion, and a vision for a decentralized future.

BNBull stands as a symbol of power and innovation. Our community is determined to reshape the crypto landscape by infusing energy, humor, and transparency into every aspect of our project.

Официальный сайт:
https://www.bnbull.io/

Токеномика и анализ цен BNBULL (BNBULL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BNBULL (BNBULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,51K
$ 2,51K$ 2,51K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,51K
$ 2,51K$ 2,51K
Исторический максимум:
$ 0,0014786
$ 0,0014786$ 0,0014786
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика BNBULL (BNBULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BNBULL (BNBULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BNBULL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BNBULL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNBULL, изучите текущую цену BNBULL!

Прогноз цены BNBULL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.