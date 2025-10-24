Текущая цена BNB GOAT сегодня составляет 0,00007751 USD. Следите за обновлениями цены BGOAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BGOAT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BNB GOAT сегодня составляет 0,00007751 USD. Следите за обновлениями цены BGOAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BGOAT прямо сейчас на MEXC.

Цена BNB GOAT (BGOAT)

Текущая цена 1 BGOAT в USD:

--
----
-3,70%1D
График цены BNB GOAT (BGOAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:26:04 (UTC+8)

Информация о ценах BNB GOAT (BGOAT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00006999
Мин 24Ч
$ 0,00008037
Макс 24Ч

$ 0,00006999
$ 0,00008037
$ 0,00087913
$ 0,00006027
-0,34%

-3,52%

-22,70%

-22,70%

Текущая цена BNB GOAT (BGOAT) составляет $0,00007751. За последние 24 часа BGOAT торговался в диапазоне от $ 0,00006999 до $ 0,00008037, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BGOAT за все время составляет $ 0,00087913, а минимальная – $ 0,00006027.

Что касается краткосрочной динамики, BGOAT изменился на -0,34% за последний час, на -3,52% за 24 часа и на -22,70% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BNB GOAT (BGOAT)

$ 77,51K
--
$ 77,51K
1,00B
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация BNB GOAT составляет $ 77,51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BGOAT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 77,51K.

История цен BNB GOAT (BGOAT) в USD

За сегодня изменение цены BNB GOAT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BNB GOAT на USD составило $ -0,0000666076.
За последние 60 дней изменение цены BNB GOAT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BNB GOAT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-3,52%
30 дней$ -0,0000666076-85,93%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое BNB GOAT (BGOAT)

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

Источник BNB GOAT (BGOAT)

Прогноз цены BNB GOAT (USD)

Сколько будет стоить BNB GOAT (BGOAT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BNB GOAT (BGOAT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BNB GOAT.

Проверьте прогноз цены BNB GOAT!

BGOAT на местную валюту

Токеномика BNB GOAT (BGOAT)

Понимание токеномики BNB GOAT (BGOAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BGOAT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BNB GOAT (BGOAT)

Сколько стоит BNB GOAT (BGOAT) на сегодня?
Актуальная цена BGOAT в USD – 0,00007751 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BGOAT в USD?
Текущая цена BGOAT в USD составляет $ 0,00007751. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BNB GOAT?
Рыночная капитализация BGOAT составляет $ 77,51K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BGOAT?
Циркулирующее предложение BGOAT составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BGOAT?
BGOAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00087913 USD.
Какова была минимальная цена BGOAT за все время (ATL)?
BGOAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00006027 USD.
Каков объем торгов BGOAT?
Объем торгов за последние 24 часа для BGOAT составляет -- USD.
Вырастет ли BGOAT в цене в этом году?
BGOAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BGOAT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии BNB GOAT (BGOAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.