Что такое BNB GOAT (BGOAT)

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

Источник BNB GOAT (BGOAT) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BNB GOAT (BGOAT) Сколько стоит BNB GOAT (BGOAT) на сегодня? Актуальная цена BGOAT в USD – 0,00007751 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BGOAT в USD? $ 0,00007751 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BGOAT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BNB GOAT? Рыночная капитализация BGOAT составляет $ 77,51K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BGOAT? Циркулирующее предложение BGOAT составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BGOAT? BGOAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00087913 USD . Какова была минимальная цена BGOAT за все время (ATL)? BGOAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00006027 USD . Каков объем торгов BGOAT? Объем торгов за последние 24 часа для BGOAT составляет -- USD . Вырастет ли BGOAT в цене в этом году? BGOAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BGOAT для более подробного анализа.

