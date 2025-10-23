Текущая рыночная капитализация Blood Crystal составляет $ 2,67M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BC составляет 844,04M, а общее предложение – 844043746.0000001. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,67M.

Текущая цена Blood Crystal (BC) составляет $0,00310952. За последние 24 часа BC торговался в диапазоне от $ 0,00288229 до $ 0,00346853, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BC за все время составляет $ 0,092679, а минимальная – $ 0,00269582.

История цен Blood Crystal (BC) в USD

За сегодня изменение цены Blood Crystal на USD составило $ -0,000246219974685166.

За последние 30 дней изменение цены Blood Crystal на USD составило $ -0,0023996912.

За последние 60 дней изменение цены Blood Crystal на USD составило $ -0,0025929926.

За последние 90 дней изменение цены Blood Crystal на USD составило $ 0.