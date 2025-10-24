Цена Blocklens AI (BLS)
+0,28%
-9,23%
+7,70%
+7,70%
Текущая цена Blocklens AI (BLS) составляет --. За последние 24 часа BLS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BLS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, BLS изменился на +0,28% за последний час, на -9,23% за 24 часа и на +7,70% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Blocklens AI составляет $ 47,76K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BLS составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 47,76K.
За сегодня изменение цены Blocklens AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Blocklens AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Blocklens AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Blocklens AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-9,23%
|30 дней
|$ 0
|-19,22%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Blocklens AI is an AI-powered futures trading signal project built for traders who want a serious edge in the fast-moving crypto markets. Unlike traditional signal groups that rely on human calls or guesswork, Blocklens AI delivers consistent, data-driven signals that adapt in real time to market conditions.
The AI engine continuously scans perpetual futures pairs across major exchanges, processing large volumes of live data to identify potential opportunities. Through advanced machine learning, it filters out noise, improves precision, and evolves over time as market dynamics shift. To further increase reliability, Blocklens AI applies continuous backtesting on historical patterns, refining strategies and validating accuracy against past market behavior.
Beyond signal delivery, Blocklens AI also includes a built-in analyzer that generates detailed reports on selected trading pairs. This empowers users with clear, actionable insights, giving them confidence in navigating volatile markets.
At its core, Blocklens AI is designed to bring traders a smarter, more reliable, and adaptive approach to futures trading.
