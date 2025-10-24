Текущая цена Bitty Baby сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BITBABY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BITBABY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bitty Baby сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BITBABY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BITBABY прямо сейчас на MEXC.

Логотип Bitty Baby

Цена Bitty Baby (BITBABY)

Не в листинге

Текущая цена 1 BITBABY в USD:

--
----
-8,00%1D
mexc
USD
График цены Bitty Baby (BITBABY) в реальном времени
Информация о ценах Bitty Baby (BITBABY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,10%

-8,09%

-29,13%

-29,13%

Текущая цена Bitty Baby (BITBABY) составляет --. За последние 24 часа BITBABY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BITBABY за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BITBABY изменился на -0,10% за последний час, на -8,09% за 24 часа и на -29,13% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bitty Baby (BITBABY)

$ 17,65K
$ 17,65K$ 17,65K

--
----

$ 17,65K
$ 17,65K$ 17,65K

999,97M
999,97M 999,97M

999 973 313,052484
999 973 313,052484 999 973 313,052484

Текущая рыночная капитализация Bitty Baby составляет $ 17,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BITBABY составляет 999,97M, а общее предложение – 999973313.052484. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,65K.

История цен Bitty Baby (BITBABY) в USD

За сегодня изменение цены Bitty Baby на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bitty Baby на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bitty Baby на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bitty Baby на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-8,09%
30 дней$ 0-47,20%
60 дней$ 0-91,24%
90 дней$ 0--

Что такое Bitty Baby (BITBABY)

Meet Bitty Baby 🍼 The cutest baby Bitcoin mascot bringing pure meme energy to the blockchain! Born to pump, fueled by diapers and diamond hands 💎 ✋Get in early, because this baby’s first steps are straight to the moon.

Designed for growth and community. A fair launch with no team allocation, fully powered by memes and holders. Every buy and sell supports liquidity and marketing to keep Bitty Baby strong, stable, and ready to moon

Источник Bitty Baby (BITBABY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bitty Baby (USD)

Сколько будет стоить Bitty Baby (BITBABY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bitty Baby (BITBABY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bitty Baby.

Токеномика Bitty Baby (BITBABY)

Понимание токеномики Bitty Baby (BITBABY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BITBABY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bitty Baby (BITBABY)

Сколько стоит Bitty Baby (BITBABY) на сегодня?
Актуальная цена BITBABY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BITBABY в USD?
Текущая цена BITBABY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bitty Baby?
Рыночная капитализация BITBABY составляет $ 17,65K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BITBABY?
Циркулирующее предложение BITBABY составляет 999,97M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BITBABY?
BITBABY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BITBABY за все время (ATL)?
BITBABY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BITBABY?
Объем торгов за последние 24 часа для BITBABY составляет -- USD.
Вырастет ли BITBABY в цене в этом году?
BITBABY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BITBABY для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.