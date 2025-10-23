Текущая цена Bitcoin Limited Edition сегодня составляет 132,57 USD. Следите за обновлениями цены BTCLE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BTCLE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bitcoin Limited Edition сегодня составляет 132,57 USD. Следите за обновлениями цены BTCLE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BTCLE прямо сейчас на MEXC.

Цена Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Не в листинге

Текущая цена 1 BTCLE в USD:

$132,59
$132,59
+0,60%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Bitcoin Limited Edition (BTCLE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:30:44 (UTC+8)

Информация о ценах Bitcoin Limited Edition (BTCLE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 130,84
$ 130,84
Мин 24Ч
$ 132,69
$ 132,69
Макс 24Ч

$ 130,84
$ 130,84

$ 132,69
$ 132,69

$ 137,88
$ 137,88

$ 125,09
$ 125,09

+0,01%

+0,58%

-0,54%

-0,54%

Текущая цена Bitcoin Limited Edition (BTCLE) составляет $132,57. За последние 24 часа BTCLE торговался в диапазоне от $ 130,84 до $ 132,69, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BTCLE за все время составляет $ 137,88, а минимальная – $ 125,09.

Что касается краткосрочной динамики, BTCLE изменился на +0,01% за последний час, на +0,58% за 24 часа и на -0,54% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

$ 26,54M
$ 26,54M

--
--

$ 27,83M
$ 27,83M

200,28K
200,28K

210 000,0
210 000,0

Текущая рыночная капитализация Bitcoin Limited Edition составляет $ 26,54M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BTCLE составляет 200,28K, а общее предложение – 210000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27,83M.

История цен Bitcoin Limited Edition (BTCLE) в USD

За сегодня изменение цены Bitcoin Limited Edition на USD составило $ +0,766219.
За последние 30 дней изменение цены Bitcoin Limited Edition на USD составило $ +6,9261991920.
За последние 60 дней изменение цены Bitcoin Limited Edition на USD составило $ +1,8871206930.
За последние 90 дней изменение цены Bitcoin Limited Edition на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,766219+0,58%
30 дней$ +6,9261991920+5,22%
60 дней$ +1,8871206930+1,42%
90 дней$ 0--

Что такое Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bitcoin Limited Edition (USD)

Сколько будет стоить Bitcoin Limited Edition (BTCLE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bitcoin Limited Edition (BTCLE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bitcoin Limited Edition.

Проверьте прогноз цены Bitcoin Limited Edition!

BTCLE на местную валюту

Токеномика Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Понимание токеномики Bitcoin Limited Edition (BTCLE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BTCLE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Сколько стоит Bitcoin Limited Edition (BTCLE) на сегодня?
Актуальная цена BTCLE в USD – 132,57 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BTCLE в USD?
Текущая цена BTCLE в USD составляет $ 132,57. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bitcoin Limited Edition?
Рыночная капитализация BTCLE составляет $ 26,54M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BTCLE?
Циркулирующее предложение BTCLE составляет 200,28K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BTCLE?
BTCLE достиг максимальной цены (ATH) в 137,88 USD.
Какова была минимальная цена BTCLE за все время (ATL)?
BTCLE достиг минимальной цены (ATL) в 125,09 USD.
Каков объем торгов BTCLE?
Объем торгов за последние 24 часа для BTCLE составляет -- USD.
Вырастет ли BTCLE в цене в этом году?
BTCLE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BTCLE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

