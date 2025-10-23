Текущая рыночная капитализация Bitcoin Limited Edition составляет $ 26,54M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BTCLE составляет 200,28K, а общее предложение – 210000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27,83M.

Текущая цена Bitcoin Limited Edition (BTCLE) составляет $132,57. За последние 24 часа BTCLE торговался в диапазоне от $ 130,84 до $ 132,69, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BTCLE за все время составляет $ 137,88, а минимальная – $ 125,09.

История цен Bitcoin Limited Edition (BTCLE) в USD

За сегодня изменение цены Bitcoin Limited Edition на USD составило $ +0,766219.

За последние 30 дней изменение цены Bitcoin Limited Edition на USD составило $ +6,9261991920.

За последние 60 дней изменение цены Bitcoin Limited Edition на USD составило $ +1,8871206930.

За последние 90 дней изменение цены Bitcoin Limited Edition на USD составило $ 0.