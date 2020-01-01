Токеномика BIRDFLU ($BIRDFLU) Откройте для себя ключевую информацию о BIRDFLU ($BIRDFLU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BIRDFLU ($BIRDFLU) $BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts. Официальный сайт: https://birdflusol.com/ Купить $BIRDFLU сейчас!

Токеномика и анализ цен BIRDFLU ($BIRDFLU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIRDFLU ($BIRDFLU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 64,23K $ 64,23K $ 64,23K Общее предложение: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M Оборотное предложение: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 64,23K $ 64,23K $ 64,23K Исторический максимум: $ 0,0029822 $ 0,0029822 $ 0,0029822 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BIRDFLU ($BIRDFLU)

Токеномика BIRDFLU ($BIRDFLU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BIRDFLU ($BIRDFLU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $BIRDFLU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $BIRDFLU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BIRDFLU, изучите текущую цену $BIRDFLU!

Прогноз цены $BIRDFLU Хотите узнать, куда может двигаться $BIRDFLU? Наша страница прогноза цены $BIRDFLU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена $BIRDFLU прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!