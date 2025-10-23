Что такое BiomeAI (BIOMEAI)

BiomeAI is a cutting-edge health assistant powered by over 1,000 rigorously curated scientific studies on microbiome science and real-world experiments, designed to help people make smarter, personalized health choices with trustworthy data as its foundation. Built and advised by a team of top experts in gut health and AI, BiomeAI blends deep scientific credibility with participatory governance model to let users test, learn, and figure out what works for them.

Источник BiomeAI (BIOMEAI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены BiomeAI (USD)

Сколько будет стоить BiomeAI (BIOMEAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BiomeAI (BIOMEAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BiomeAI.

BIOMEAI на местную валюту

Токеномика BiomeAI (BIOMEAI)

Понимание токеномики BiomeAI (BIOMEAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BIOMEAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BiomeAI (BIOMEAI) Сколько стоит BiomeAI (BIOMEAI) на сегодня? Актуальная цена BIOMEAI в USD – 0,04890749 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BIOMEAI в USD? $ 0,04890749 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BIOMEAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BiomeAI? Рыночная капитализация BIOMEAI составляет $ 288,71K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BIOMEAI? Циркулирующее предложение BIOMEAI составляет 5,90M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BIOMEAI? BIOMEAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,394381 USD . Какова была минимальная цена BIOMEAI за все время (ATL)? BIOMEAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,04813853 USD . Каков объем торгов BIOMEAI? Объем торгов за последние 24 часа для BIOMEAI составляет -- USD . Вырастет ли BIOMEAI в цене в этом году? BIOMEAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BIOMEAI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии BiomeAI (BIOMEAI)