Токеномика BiohackerDAO (BIOHACK)

Токеномика BiohackerDAO (BIOHACK)

Откройте для себя ключевую информацию о BiohackerDAO (BIOHACK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о BiohackerDAO (BIOHACK)

BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci).

It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization.

BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field.

The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.

Официальный сайт:
https://biohackerdao.org/
Whitepaper:
https://biohackerdao.org/mission-governance

Токеномика и анализ цен BiohackerDAO (BIOHACK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BiohackerDAO (BIOHACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 226,28K
$ 226,28K$ 226,28K
Общее предложение:
$ 1,71M
$ 1,71M$ 1,71M
Оборотное предложение:
$ 588,01K
$ 588,01K$ 588,01K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 659,35K
$ 659,35K$ 659,35K
Исторический максимум:
$ 6,21
$ 6,21$ 6,21
Исторический минимум:
$ 0,353064
$ 0,353064$ 0,353064
Текущая цена:
$ 0,384817
$ 0,384817$ 0,384817

Токеномика BiohackerDAO (BIOHACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BiohackerDAO (BIOHACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIOHACK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIOHACK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIOHACK, изучите текущую цену BIOHACK!

Прогноз цены BIOHACK

Хотите узнать, куда может двигаться BIOHACK? Наша страница прогноза цены BIOHACK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.