Токеномика BiohackerDAO (BIOHACK) Откройте для себя ключевую информацию о BiohackerDAO (BIOHACK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BiohackerDAO (BIOHACK) BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more. Официальный сайт: https://biohackerdao.org/ Whitepaper: https://biohackerdao.org/mission-governance Купить BIOHACK сейчас!

Токеномика и анализ цен BiohackerDAO (BIOHACK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BiohackerDAO (BIOHACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 226,28K $ 226,28K $ 226,28K Общее предложение: $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Оборотное предложение: $ 588,01K $ 588,01K $ 588,01K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 659,35K $ 659,35K $ 659,35K Исторический максимум: $ 6,21 $ 6,21 $ 6,21 Исторический минимум: $ 0,353064 $ 0,353064 $ 0,353064 Текущая цена: $ 0,384817 $ 0,384817 $ 0,384817 Узнайте больше о цене BiohackerDAO (BIOHACK)

Токеномика BiohackerDAO (BIOHACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BiohackerDAO (BIOHACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIOHACK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIOHACK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIOHACK, изучите текущую цену BIOHACK!

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