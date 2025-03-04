Токеномика Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Откройте для себя ключевую информацию о Big Bear Bald Eagle (EAGLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Big Bear Bald Eagle (EAGLE) It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow. Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit. The eggs started hatching on the 4th of march 2025 Официальный сайт: https://www.bigbeareagle.com Купить EAGLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Bear Bald Eagle (EAGLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,69K $ 9,69K $ 9,69K Общее предложение: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M Оборотное предложение: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,69K $ 9,69K $ 9,69K Исторический максимум: $ 0,00169857 $ 0,00169857 $ 0,00169857 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Big Bear Bald Eagle (EAGLE)

Токеномика Big Bear Bald Eagle (EAGLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Big Bear Bald Eagle (EAGLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EAGLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EAGLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EAGLE, изучите текущую цену EAGLE!

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