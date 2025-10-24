Что такое Betly (BETLY)

Swipe on preditction markets, not thots

Прогноз цены Betly (USD)

Сколько будет стоить Betly (BETLY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Betly (BETLY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Betly.

BETLY на местную валюту

Токеномика Betly (BETLY)

Понимание токеномики Betly (BETLY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BETLY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Betly (BETLY) Сколько стоит Betly (BETLY) на сегодня? Актуальная цена BETLY в USD – 0,00021638 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BETLY в USD? $ 0,00021638 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BETLY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Betly? Рыночная капитализация BETLY составляет $ 216,39K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BETLY? Циркулирующее предложение BETLY составляет 999,93M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BETLY? BETLY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00201598 USD . Какова была минимальная цена BETLY за все время (ATL)? BETLY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00003042 USD . Каков объем торгов BETLY? Объем торгов за последние 24 часа для BETLY составляет -- USD . Вырастет ли BETLY в цене в этом году? BETLY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BETLY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Betly (BETLY)