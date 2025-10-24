Что такое Beavers by CEDEN (BEAVER)

CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media. CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain. We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon! CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media. CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain. We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Beavers by CEDEN (BEAVER) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Beavers by CEDEN (USD)

Сколько будет стоить Beavers by CEDEN (BEAVER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Beavers by CEDEN (BEAVER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Beavers by CEDEN.

Проверьте прогноз цены Beavers by CEDEN!

BEAVER на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Beavers by CEDEN (BEAVER)

Понимание токеномики Beavers by CEDEN (BEAVER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BEAVER прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Beavers by CEDEN (BEAVER) Сколько стоит Beavers by CEDEN (BEAVER) на сегодня? Актуальная цена BEAVER в USD – 0,0001326 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BEAVER в USD? $ 0,0001326 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BEAVER в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Beavers by CEDEN? Рыночная капитализация BEAVER составляет $ 891,47K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BEAVER? Циркулирующее предложение BEAVER составляет 6,72B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BEAVER? BEAVER достиг максимальной цены (ATH) в 0,00018937 USD . Какова была минимальная цена BEAVER за все время (ATL)? BEAVER достиг минимальной цены (ATL) в 0,00008098 USD . Каков объем торгов BEAVER? Объем торгов за последние 24 часа для BEAVER составляет -- USD . Вырастет ли BEAVER в цене в этом году? BEAVER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BEAVER для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Beavers by CEDEN (BEAVER)