Текущая цена Beavers by CEDEN сегодня составляет 0,0001326 USD. Следите за обновлениями цены BEAVER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Цена Beavers by CEDEN (BEAVER)

Текущая цена 1 BEAVER в USD:

$0,00013247
+0,70%1D
График цены Beavers by CEDEN (BEAVER) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:24:03 (UTC+8)

Информация о ценах Beavers by CEDEN (BEAVER) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00012797
Мин 24Ч
$ 0,00013315
Макс 24Ч

$ 0,00012797
$ 0,00013315
$ 0,00018937
$ 0,00008098
+0,84%

+0,53%

-6,33%

-6,33%

Текущая цена Beavers by CEDEN (BEAVER) составляет $0,0001326. За последние 24 часа BEAVER торговался в диапазоне от $ 0,00012797 до $ 0,00013315, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BEAVER за все время составляет $ 0,00018937, а минимальная – $ 0,00008098.

Что касается краткосрочной динамики, BEAVER изменился на +0,84% за последний час, на +0,53% за 24 часа и на -6,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Beavers by CEDEN (BEAVER)

$ 891,47K
--
$ 891,47K
6,72B
6 723 257 311,0
Текущая рыночная капитализация Beavers by CEDEN составляет $ 891,47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BEAVER составляет 6,72B, а общее предложение – 6723257311.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 891,47K.

История цен Beavers by CEDEN (BEAVER) в USD

За сегодня изменение цены Beavers by CEDEN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Beavers by CEDEN на USD составило $ -0,0000148981.
За последние 60 дней изменение цены Beavers by CEDEN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Beavers by CEDEN на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,53%
30 дней$ -0,0000148981-11,23%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Beavers by CEDEN (BEAVER)

CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media.

CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain.

We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Beavers by CEDEN (USD)

Сколько будет стоить Beavers by CEDEN (BEAVER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Beavers by CEDEN (BEAVER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Beavers by CEDEN.

Токеномика Beavers by CEDEN (BEAVER)

Понимание токеномики Beavers by CEDEN (BEAVER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BEAVER прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Beavers by CEDEN (BEAVER)

Сколько стоит Beavers by CEDEN (BEAVER) на сегодня?
Актуальная цена BEAVER в USD – 0,0001326 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BEAVER в USD?
Текущая цена BEAVER в USD составляет $ 0,0001326. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Beavers by CEDEN?
Рыночная капитализация BEAVER составляет $ 891,47K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BEAVER?
Циркулирующее предложение BEAVER составляет 6,72B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BEAVER?
BEAVER достиг максимальной цены (ATH) в 0,00018937 USD.
Какова была минимальная цена BEAVER за все время (ATL)?
BEAVER достиг минимальной цены (ATL) в 0,00008098 USD.
Каков объем торгов BEAVER?
Объем торгов за последние 24 часа для BEAVER составляет -- USD.
Вырастет ли BEAVER в цене в этом году?
BEAVER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BEAVER для более подробного анализа.
