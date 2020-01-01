Токеномика bane ($BANE) Откройте для себя ключевую информацию о bane ($BANE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о bane ($BANE) bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs. Официальный сайт: https://realbanecto.xyz/ Купить $BANE сейчас!

Токеномика и анализ цен bane ($BANE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене bane ($BANE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,63K $ 23,63K $ 23,63K Общее предложение: $ 999,32M $ 999,32M $ 999,32M Оборотное предложение: $ 999,32M $ 999,32M $ 999,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,63K $ 23,63K $ 23,63K Исторический максимум: $ 0,00103846 $ 0,00103846 $ 0,00103846 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене bane ($BANE)

Токеномика bane ($BANE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики bane ($BANE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $BANE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $BANE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BANE, изучите текущую цену $BANE!

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