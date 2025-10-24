Что такое BAI Stablecoin (BAI)

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BAI Stablecoin (BAI) Сколько стоит BAI Stablecoin (BAI) на сегодня? Актуальная цена BAI в USD – 1.082 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BAI в USD? $ 1.082 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BAI Stablecoin? Рыночная капитализация BAI составляет $ 71.14K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BAI? Циркулирующее предложение BAI составляет 65.77K USD . Какова была максимальная цена (ATH) BAI? BAI достиг максимальной цены (ATH) в 1.45 USD . Какова была минимальная цена BAI за все время (ATL)? BAI достиг минимальной цены (ATL) в 0.814914 USD . Каков объем торгов BAI? Объем торгов за последние 24 часа для BAI составляет -- USD . Вырастет ли BAI в цене в этом году? BAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BAI для более подробного анализа.

