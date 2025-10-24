Текущая цена BAI Stablecoin сегодня составляет 1.082 USD. Следите за обновлениями цены BAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BAI Stablecoin сегодня составляет 1.082 USD. Следите за обновлениями цены BAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BAI прямо сейчас на MEXC.

Цена BAI Stablecoin (BAI)

Текущая цена 1 BAI в USD:

$1.082
+0.10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
USD
График цены BAI Stablecoin (BAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:35:34 (UTC+8)

Информация о ценах BAI Stablecoin (BAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1.069
Мин 24Ч
$ 1.083
Макс 24Ч

$ 1.069
$ 1.083
$ 1.45
$ 0.814914
+0.04%

+0.19%

+2.58%

+2.58%

Текущая цена BAI Stablecoin (BAI) составляет $1.082. За последние 24 часа BAI торговался в диапазоне от $ 1.069 до $ 1.083, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BAI за все время составляет $ 1.45, а минимальная – $ 0.814914.

Что касается краткосрочной динамики, BAI изменился на +0.04% за последний час, на +0.19% за 24 часа и на +2.58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BAI Stablecoin (BAI)

$ 71.14K
--
$ 71.14K
65.77K
65,767.65032411751
Текущая рыночная капитализация BAI Stablecoin составляет $ 71.14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BAI составляет 65.77K, а общее предложение – 65767.65032411751. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 71.14K.

История цен BAI Stablecoin (BAI) в USD

За сегодня изменение цены BAI Stablecoin на USD составило $ +0.00208489.
За последние 30 дней изменение цены BAI Stablecoin на USD составило $ +0.0918950174.
За последние 60 дней изменение цены BAI Stablecoin на USD составило $ +0.0465548894.
За последние 90 дней изменение цены BAI Stablecoin на USD составило $ +0.0827851796116539.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00208489+0.19%
30 дней$ +0.0918950174+8.49%
60 дней$ +0.0465548894+4.30%
90 дней$ +0.0827851796116539+8.29%

Что такое BAI Stablecoin (BAI)

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник BAI Stablecoin (BAI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BAI Stablecoin (USD)

Сколько будет стоить BAI Stablecoin (BAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BAI Stablecoin (BAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BAI Stablecoin.

Проверьте прогноз цены BAI Stablecoin!

BAI на местную валюту

Токеномика BAI Stablecoin (BAI)

Понимание токеномики BAI Stablecoin (BAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BAI Stablecoin (BAI)

Сколько стоит BAI Stablecoin (BAI) на сегодня?
Актуальная цена BAI в USD – 1.082 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BAI в USD?
Текущая цена BAI в USD составляет $ 1.082. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BAI Stablecoin?
Рыночная капитализация BAI составляет $ 71.14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BAI?
Циркулирующее предложение BAI составляет 65.77K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BAI?
BAI достиг максимальной цены (ATH) в 1.45 USD.
Какова была минимальная цена BAI за все время (ATL)?
BAI достиг минимальной цены (ATL) в 0.814914 USD.
Каков объем торгов BAI?
Объем торгов за последние 24 часа для BAI составляет -- USD.
Вырастет ли BAI в цене в этом году?
BAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BAI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии BAI Stablecoin (BAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.