Текущая цена Auto Finance сегодня составляет 0,206283 USD. Следите за обновлениями цены TOKE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TOKE прямо сейчас на MEXC.

Логотип Auto Finance

Цена Auto Finance (TOKE)

Не в листинге

Текущая цена 1 TOKE в USD:

$0,20719
$0,20719
+1,80%1D
USD
График цены Auto Finance (TOKE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:28:26 (UTC+8)

Информация о ценах Auto Finance (TOKE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,176435
$ 0,176435
Мин 24Ч
$ 0,20733
$ 0,20733
Макс 24Ч

$ 0,176435
$ 0,176435

$ 0,20733
$ 0,20733

$ 79,02
$ 79,02

$ 0,12921
$ 0,12921

+8,01%

+0,87%

+13,16%

+13,16%

Текущая цена Auto Finance (TOKE) составляет $0,206283. За последние 24 часа TOKE торговался в диапазоне от $ 0,176435 до $ 0,20733, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TOKE за все время составляет $ 79,02, а минимальная – $ 0,12921.

Что касается краткосрочной динамики, TOKE изменился на +8,01% за последний час, на +0,87% за 24 часа и на +13,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Auto Finance (TOKE)

$ 17,13M
$ 17,13M

--
--

$ 20,63M
$ 20,63M

83,04M
83,04M

100 000 000,0
100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Auto Finance составляет $ 17,13M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TOKE составляет 83,04M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,63M.

История цен Auto Finance (TOKE) в USD

За сегодня изменение цены Auto Finance на USD составило $ +0,00177007.
За последние 30 дней изменение цены Auto Finance на USD составило $ -0,0752621668.
За последние 60 дней изменение цены Auto Finance на USD составило $ +0,0449837625.
За последние 90 дней изменение цены Auto Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00177007+0,87%
30 дней$ -0,0752621668-36,48%
60 дней$ +0,0449837625+21,81%
90 дней$ 0--

Что такое Auto Finance (TOKE)

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Auto Finance (TOKE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Auto Finance (USD)

Сколько будет стоить Auto Finance (TOKE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Auto Finance (TOKE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Auto Finance.

Проверьте прогноз цены Auto Finance!

TOKE на местную валюту

Токеномика Auto Finance (TOKE)

Понимание токеномики Auto Finance (TOKE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TOKE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Auto Finance (TOKE)

Сколько стоит Auto Finance (TOKE) на сегодня?
Актуальная цена TOKE в USD – 0,206283 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TOKE в USD?
Текущая цена TOKE в USD составляет $ 0,206283. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Auto Finance?
Рыночная капитализация TOKE составляет $ 17,13M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TOKE?
Циркулирующее предложение TOKE составляет 83,04M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TOKE?
TOKE достиг максимальной цены (ATH) в 79,02 USD.
Какова была минимальная цена TOKE за все время (ATL)?
TOKE достиг минимальной цены (ATL) в 0,12921 USD.
Каков объем торгов TOKE?
Объем торгов за последние 24 часа для TOKE составляет -- USD.
Вырастет ли TOKE в цене в этом году?
TOKE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TOKE для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.